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    Корнеев: «Спартак» выглядит совершенно не хуже ЦСКА»

    Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что «Спартак» по игре смотрится в начале сезона РФПЛ ничуть не хуже «армейцев». «Спартак» в первом туре чемпионата страны на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счётом 2:2, а ЦСКА дома переиграл казанский «Рубин» (1:0).

    «Спартак» совершенно не хуже ЦСКА выглядит. «Спартак» понравился комбинационным футболом в атаке при не совсем внятной игре в обороне. Я продолжаю думать, что команде нужен еще один сильный центральный защитник. В остальном «Спартак» выглядит очень динамично и интересно, особенно выделяются Попов, Широков и Зе Луиш. ЦСКА качественно играл с «Рубином», который явно приехал за ничьей.
    Зе Луиш обладает огромным потенциалом, он из тех игроков, кто в одиночку может решить исход встречи, что едва не произошло в матче с «Уфой», - цитирует Корнеева «Р-Спорт».

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 13:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 21 июля 2015, 22:19

      :-0000000)))))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2015, 20:20

      Как говорится, "цыплят по осени считают"... Но можно и летом... В городе Краснодаре! :-)))))

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      Рейтинг: +11

      СтарыйСпартач 21 июля 2015, 19:24

      тваю мать скоко умников))асфальтный каток только стронулся-трепещите!!!!

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 21 июля 2015, 19:17

      Про защиту никто не думает.
      Ни новостей,ни слухов.
      А по большому счёту её всю надо менять вместе с воротчиками.

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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:54

      Если Аленичев решит проблемы в защите, сезон для них может стать удачным.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 21 июля 2015, 18:19

      Согласен с Игорем - Спартак смотрелся не хуже армейцев но и не лучше - особенно в обороне. Дыра с зади у Спартака как была так и осталась. Срочно нужен хороший центр в оборону и поработать над реализацией моментов. Мовсесяна срочно продавать нужно. Он игрок никакой и ни о чём.....
      А так в остальном у спартачей всё более менее прилично. Желаю Спартаку удачи!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2015, 16:39

      Это честь для Спартака

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 16:03

      Спартак интересней играл, чем цска

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      Рейтинг: +12

      Бекиич 21 июля 2015, 15:48

      Попов и Широков, думаю самая сильная пара полузащитников, вот только оставлять одного опорника Глушакова, это риск)) ну а защита просто мрак!!!здесь не новые игроки нужны, здесь нужно показывать как и где перестраиваться при атаках и даже просто при передачах поперек!!! Боккети классно играет в прессинг и может отдать первую передачу, почему так не используют!! между защитой и полузащитой большое пространство вас навозит даже Торпедо!!!

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      Рейтинг: +379

      ABir 21 июля 2015, 15:41

      Это даже не подвергается сомнению. Факт.

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