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    Это'О: «Россия имеет все необходимое, чтобы провести лучший ЧМ в истории»

    Россия имеет все необходимое для проведения лучшего в истории чемпионата мира по футболу, заявил экс-форвард махачкалинского "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'О:

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Церемония предварительной жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран. Камерунский форвард примет участие в церемонии жеребьевки.
    "Я надеюсь, что турнир будет проведен на высочайшем уровне. У России есть все необходимое для того, чтобы чемпионат мира в этой стране стал лучшим в истории", - заявил 34-летний нападающий.
    Ранее было объявлено об участии в жеребьевке бразильца Роналдо и уругвайца Диего Форлана. К ним также присоединятся капитан победителей чемпионата мира среди игроков до 20 лет серб Предраг Райкович.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 12:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:47

      Насчёт хорошей организации мундиаля сомнений нет...

      0
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      Рейтинг: +12

      Svr34 21 июля 2015, 17:51

      Есть все необходимое, только сборной нету=))

      1
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      Рейтинг: +12

      Бекиич 21 июля 2015, 16:06

      Этот человек знает о чем говорит сразу видно!!!!!, скоро Капелло скажет Русские проведут самый лучший чемп мира, а там Карлос, и все кто грабит Россию!!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      КИКБОКС 21 июля 2015, 16:04

      Даешь Махачкалу в список городов!!!

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 14:55

      столько бабла вложат что мама не горюй!главное чтобы чинуши успели по куску жирному захапать

      0
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 21 июля 2015, 14:05

      12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

      Калининград, Волгоград и Питер уже точно мимо ЧМ-18
      Самара, Ростов и Нижний под большим вопросом.

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > LOpp 21 июля 2015, 14:37

      почему Волгоград мимо???

      0
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      Рейтинг: +2782

      LOpp > spartach091 21 июля 2015, 15:11

      читал что там очень большие проблемы со строительством нового стадиона, отсают от графика.

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      Рейтинг: +1126

      richi > LOpp 21 июля 2015, 15:15

      Все построят вовремя. Как обычно, аврал перед сдачей. Будут работать день и ночь. У нас по другому не бывает.

      1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > LOpp 21 июля 2015, 16:36

      ааа.та успеют построить,наши АУТИСТЫ долго ломали его,но обещали вернуться к графику,епта чуть инфаркт не хватил по поводу лишения нашего города ЧМ))))

      1
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 21 июля 2015, 14:03

      Мы олимпиадой в Сочи уже всем показали на что способны!

      1
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 21 июля 2015, 13:25

      бикоз итс ноу криминалити ин Раша

      -1
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      Рейтинг: +29

      shs13 21 июля 2015, 13:08

      Ну кто кто , канечно лучше зане Это О

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 21 июля 2015, 12:55

      Этоо плохого не посоветует! у нас в России даже ухают как-то по особенному, с теплотой! и бананы у нас самые вкусные!! ))

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