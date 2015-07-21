Это'О: «Россия имеет все необходимое, чтобы провести лучший ЧМ в истории»

Россия имеет все необходимое для проведения лучшего в истории чемпионата мира по футболу, заявил экс-форвард махачкалинского "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'О:



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Церемония предварительной жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран. Камерунский форвард примет участие в церемонии жеребьевки.



"Я надеюсь, что турнир будет проведен на высочайшем уровне. У России есть все необходимое для того, чтобы чемпионат мира в этой стране стал лучшим в истории", - заявил 34-летний нападающий.