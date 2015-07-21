«Рома» - «Манчестер Сити» на «Бомбардире»!

Ровно в 13:00 по московскому времени начнется матч в рамках Международного кубка чемпионов, в котором сыграют итальянская "Рома" и английский "Манчестер Сити".



Рахим Стерлинг. Англичане провернули из самых громких трансферов межсезонья, теперь же 20-летнему футболисту на поле придется доказывать, что за него не зря были выплачены огромные деньги.



Андрей Ковалев. Итальянцы уже продемонстрировали свой боевой настрой, выиграв у мадридского "Реала". Матч привлекает наше внимание еще и тем, что в составе "горожан" дебютируетАнгличане провернули из самых громких трансферов межсезонья, теперь же 20-летнему футболисту на поле придется доказывать, что за него не зря были выплачены огромные деньги. Начало текстовой трансляции на "Бомбардире " уже через 20 минут. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии. Ведущий -