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    «Рома» - «Манчестер Сити» на «Бомбардире»!

    Ровно в 13:00 по московскому времени начнется матч в рамках Международного кубка чемпионов, в котором сыграют итальянская "Рома" и английский "Манчестер Сити".

    Итальянцы уже продемонстрировали свой боевой настрой, выиграв у мадридского "Реала". Матч привлекает наше внимание еще и тем, что в составе "горожан" дебютирует Рахим Стерлинг. Англичане провернули из самых громких трансферов межсезонья, теперь же 20-летнему футболисту на поле придется доказывать, что за него не зря были выплачены огромные деньги.

    Начало текстовой трансляции на "Бомбардире" уже через 20 минут. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии. Ведущий - Андрей Ковалев.

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    21.07.2015 12:40
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