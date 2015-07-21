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    Президент «Порту»: «Как португалец могу сказать, что Роналду - лучший в мире, а Месси - с другой планеты!»

    Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

    «Роналду или Месси? Как португалец я скажу, что Роналду – лучший в мире, а Месси – с другой планеты.

    Мне становится печально, когда я вижу, что тренер сборной Португалии не включает Месси в тройку лучших игроков. Это абсурд. Патриотизм не должен заставлять нас терять голову», – сказал да Кошта.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 12:21
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 18:50

      То есть Роналду лучший на планете Земля, получается) А Лео Месси вообще гость на этой планете. Шутка конечно, но доля правды в этом есть!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:41

      Один подстегивает другого, каждый хорош...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 21 июля 2015, 17:27

      Верно сказал, Месси гениальный футболист. Удачи ему во всем.

      1
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      Рейтинг: +80

      shaness 21 июля 2015, 16:50

      Оказывается, и среди португезов есть разумные люди.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2015, 16:11

      На других планетах не играют в ногомяч

      -2
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 15:58

      опять эти сравнения.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Бекиич 21 июля 2015, 15:16

      теперь НАСА будет подозревать Месси в том, что он инопланетянин!!!!!!!!!!!! Месси спецслужбы найдут тебя, переезжай в Россию!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 21 июля 2015, 14:52

      Все говорят что Месси лучший

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 14:35

      песфоны месси и глоры барсы ща отлижут призеденту порту

      -3
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      Рейтинг: +25

      wodota > spartach091 21 июля 2015, 14:44

      "Президент" правильнее...Походу в школе русский словарь ты не писал,спОртачек.

      1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > wodota 21 июля 2015, 14:47

      Русский язык не является моим родным,так что мне и этого хватает

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > wodota 21 июля 2015, 14:48

      Русский язык-не является родным для меня,так что мне и этого достаточно!

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      Рейтинг: +243

      No problem 21 июля 2015, 13:34

      Малость поДзаепала это сравнение

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