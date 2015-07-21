Президент «Порту»: «Как португалец могу сказать, что Роналду - лучший в мире, а Месси - с другой планеты!»

То есть Роналду лучший на планете Земля, получается) А Лео Месси вообще гость на этой планете. Шутка конечно, но доля правды в этом есть!
Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:
Мне становится печально, когда я вижу, что тренер сборной Португалии не включает Месси в тройку лучших игроков. Это абсурд. Патриотизм не должен заставлять нас терять голову», – сказал да Кошта.
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