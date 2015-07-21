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    Газзаев: «Участвовать в выборах президента РФС сейчас бессмысленно»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне футбольный функционер Валерий Газзаев не будет участвовать в ближайших выборах президента РФС, об этом он сообщил ТАСС.

    «Выборы президента на четырехлетний летний цикл состоятся осенью 2016 года. Сейчас президент выбирается всего на один год. С учетом того, что футбольный сезон в России уже начался в прошедшие выходные, участвовать в выборах с программой серьезных реформ сейчас бессмысленно. Для реализации коренных преобразований российского футбола у президента РФС должен быть мандат действий минимум на четыре года», - приводит слова Газзаева источник .

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    Источник: ТАСС

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    21.07.2015 12:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:26

      Шансов все равно нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 21 июля 2015, 17:22

      Газзаев, не лезь в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      shtair 21 июля 2015, 16:03

      конечно бабла не осталось пилить нечего Газзаву

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 12:34

      будет силы копить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июля 2015, 12:23

      Разумно!

      1
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