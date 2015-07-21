Источник: Троховски подписал контракт с «Аугсбургом»

Бывший полузащитник испанской «Севильи» Петр Троховски должен продолжить карьеру на родине в «Аугсбурге». Сообщается, что некогда игрок сборной Германии уже подписал с клубом контракт сроком на один год. Футболисту пришлось на словах доказывать тренерскому штабу свою нужность команде.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! За «бундестим» Троховски провел 35 матчей и забил дважды.