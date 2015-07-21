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    Источник: Троховски подписал контракт с «Аугсбургом»

    Бывший полузащитник испанской «Севильи» Петр Троховски должен продолжить карьеру на родине в «Аугсбурге». Сообщается, что некогда игрок сборной Германии уже подписал с клубом контракт сроком на один год. Футболисту пришлось на словах доказывать тренерскому штабу свою нужность команде.
    За «бундестим» Троховски провел 35 матчей и забил дважды.

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    Источник: Sport1.de

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    21.07.2015 11:39
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 18:06

      Сколько же ему лет, интересно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 12:55

      удачи ему!

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