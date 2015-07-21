Ткачев: «Кубань» вообще ничего не смогла»

Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился комментариями после матча первого тура РФПЛ против «Урала», где его команда уступила со счетом 0:2.

«Игра в атаке не получилась, ничего создать не могли, да и вообще не смогли ничего. Сыграли плохо, отсюда и результат. Надо разбираться и исправлять ошибки. Сами виноваты. Чем дольше будем сыгрываться, тем хуже для нас. Я вообще во втором тайме играл не на своей позиции, где действовал впервые в жизни. Сказали, что надо. Но вся команда проявила себя плохо», - заявил Ткачев.