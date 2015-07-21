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    Ткачев: «Кубань» вообще ничего не смогла»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился комментариями после матча первого тура РФПЛ против «Урала», где его команда уступила со счетом 0:2.
    «Игра в атаке не получилась, ничего создать не могли, да и вообще не смогли ничего. Сыграли плохо, отсюда и результат. Надо разбираться и исправлять ошибки. Сами виноваты. Чем дольше будем сыгрываться, тем хуже для нас. Я вообще во втором тайме играл не на своей позиции, где действовал впервые в жизни. Сказали, что надо. Но вся команда проявила себя плохо», - заявил Ткачев.
    В следующем туре южанам предстоит сыграть с «Тереком» на выезде.

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.07.2015 10:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 22 июля 2015, 11:27

      Не пойму, что твориться в Кубани. Долго её ещё будет лихорадить? Кубань как бы там не сложилось мы с тобой!!!!!!

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 22 июля 2015, 10:38

      Серёжа Ткачёв один из лучших игроков, из тех кто остался в Клубе! Но Он игрок передней линии, а не защитник. Нет у Нас крайних защитников вот и попытался ДСХ попробовать в защите. Зря конечно. Всё у "Кубани" будет хорошо! Найду крайков и ВПЕРЁД!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 13:47

      Не шмогла!

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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 11:22

      на тренера малость наезжает

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      Рейтинг: +77

      MALOY74 > 112910415 22 июля 2015, 15:54

      Правильно делает! Какой из Хохла тренер! Зачем ставить Аршавина с первых минут - ходит ведь пешком, игровых связей никаких, зачем Павлюка выпускать, когда есть Буено, где этот парень, ведь ходил в перспективных. И если на Терек он их опять выпустит, то Кубань при таком тренер вылетит к гадалке не ходи.

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