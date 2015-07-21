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    Гончаренко: «Хорошо поработали и в атаке, и в обороне»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче первого тура РФПЛ против краснодарской «Кубани» (2:0).
    «Конечно, мы довольны сегодняшней победой. Мы достаточно хорошо поработали – и в обороне, и в атаке. То, что мне нравится - команда была сбалансированной. Мы понимали, как защищаться, мы понимали, как в атаку переходить. Может быть, в первом тайме мы были острее, но не было с нашей стороны ударов в створ ворот. Во втором тайме «Кубань» перехватила инициативу и нам тяжело приходилось. Но нашли в себе силы переломить ход встречи, в том числе и благодаря заменам. Удалось переломить ситуацию и надавить на ворота соперника», - сказал специалист.

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    Источник: ФК «Урал»

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    21.07.2015 10:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 22 июля 2015, 11:33

      Гончаренко классный тренер жаль, что Кубань так нелепо рассталась с ним.

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      Рейтинг: +13

      KasV8 21 июля 2015, 17:37

      Навёл шумихи с БАТЭ, сейчас и в РФПЛ с Уралом наведёт! (Как и с Кубанью, но зря они его опрокинули)

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar > KasV8 22 июля 2015, 11:26

      Бардак был не понятный в руководстве "Кубани".((( Вот и убрали ВМГанчаренко.

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 21 июля 2015, 16:16

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 21 июля 2015, 12:20

      Витя, ты король!!! Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. Продолжай в том же духе! Руководству огромный плюс, что сумели заманить такого вот специалиста, жаль, если сезон будет удачным ливнет в какой-нибудь клуб именитей, ну или в сборную.

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar > Летчик66 22 июля 2015, 10:22

      Виктор Михайлович очень порядочный Человек! Сам не кинет команду с которой работает. И в сборную не уйдёт - Он клубный Тренер!

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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 11:21

      грамотный мужик!

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      Рейтинг: +17

      Дмитрий33 21 июля 2015, 10:45

      Гончаренко из любой команды сделает конфетку, зря кубань его тогда уволила!!!
      Красавчик

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