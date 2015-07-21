Гончаренко: «Хорошо поработали и в атаке, и в обороне»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче первого тура РФПЛ против краснодарской «Кубани» (2:0).

«Конечно, мы довольны сегодняшней победой. Мы достаточно хорошо поработали – и в обороне, и в атаке. То, что мне нравится - команда была сбалансированной. Мы понимали, как защищаться, мы понимали, как в атаку переходить. Может быть, в первом тайме мы были острее, но не было с нашей стороны ударов в створ ворот. Во втором тайме «Кубань» перехватила инициативу и нам тяжело приходилось. Но нашли в себе силы переломить ход встречи, в том числе и благодаря заменам. Удалось переломить ситуацию и надавить на ворота соперника», - сказал специалист.