Смородская: «Ставим задачу выиграть РФПЛ в этом году»

Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская на прошедшей накануне встрече с руководством «Российских железных дорог» во всеуслышание заявила, что перед командой поставлена в этом году цель выиграть Чемпионат России и достойно выступить на европейской арене.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! В первом туре РФПЛ «железнодорожники» с минимальным счетом одолели «Мордовию».