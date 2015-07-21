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    Смородская: «Ставим задачу выиграть РФПЛ в этом году»

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская на прошедшей накануне встрече с руководством «Российских железных дорог» во всеуслышание заявила, что перед командой поставлена в этом году цель выиграть Чемпионат России и достойно выступить на европейской арене.
    В первом туре РФПЛ «железнодорожники» с минимальным счетом одолели «Мордовию».

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.07.2015 10:32
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +12

      Рожден в USSR 22 июля 2015, 23:39

      не приставайте к пьяной даме....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 июля 2015, 20:35

      ТЕТЯ ОЛЯ СКАЗАЛ ТЕТЯ ОЛЯ СДЕЛАЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 22 июля 2015, 09:16

      — Слушай, Валико! Что эта женщина хочет?!
      — Ничего не хочет. Танцует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      64русс 22 июля 2015, 08:39

      мадам явно не в себе) надо же такое ляпнуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Eleron 21 июля 2015, 21:27

      Свежо предание...
      Лучше бы она пообещала не увольнять тренера хотя бы в течении сезона.

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 21 июля 2015, 20:04

      крутО! Ольга Юрьевна .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +565

      karna-vera 21 июля 2015, 19:25

      тест

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > karna-vera 21 июля 2015, 19:27

      тоже самое

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2015, 18:46

      Оля что то курнула.

      2
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      Рейтинг: +111

      Rusti 21 июля 2015, 18:42

      Мечтать то можно Тёте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 21 июля 2015, 18:21

      прзззз

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