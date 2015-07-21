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    Ерохин: «Аршавин и Павлюченко станут ключевыми игроками «Кубани»

    Игрок екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился мыслями после матча первого тура нового сезона РФПЛ против краснодарской «Кубани» (2:0).
    «Первый тайм получился тяжелым. Хотя моменты были как у нас, так и у соперника. Игра была такой, что победил бы тот, кто первый забил. Так и вышло. У «Кубани» есть опытные футболисты в лице Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Они пришли недавно, так что неудивительно, что находятся не в оптимальных кондициях. Но в будущем они будут вести игру южан», - заявил Ерохин.

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    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2015 09:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 22 июля 2015, 11:37

      Скорее бы бардак в Кубани закончился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      firewing 21 июля 2015, 14:01

      Так-то они уже давно не в оптимальных...

      0
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 21 июля 2015, 12:05

      Если они станут ключевыми, то У Кубани прямая дорога в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 11:20

      со временем станут...но турниры ветеранов почти не освещаются прессой, увы!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июля 2015, 11:12

      Не завидую я Кубани,если такие,как Пав и Арш будут вести игру.

      1
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 21 июля 2015, 10:45

      в команде допускается ТОЛЬКО один пенсионер!если их больше то это приют пенсионеров!

      0
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 21 июля 2015, 10:37

      лет так через 3-4 станут, только заматереют в Кубани

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 10:30

      в фнле в составе кубани

      0
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 21 июля 2015, 10:04

      Блажен кто верует!)

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 июля 2015, 10:03

      А пока поиграют без нападающих.

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