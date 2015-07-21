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    Депутата Госдумы Лебедева выдвинут в кандидаты в исполком РФС

    Московская федерация футбола заявила о том, что намерена выдвинуть в кандидаты в исполком РФС депутата Государственной думы Игоря Лебедева.
    «Московская федерация футбола изучила программу кандидата в члены исполкома Российского футбольного союза российского политика, депутата Государственной думы РФ, заместителя председателя Госдумы, члена ЛДПР Игоря Лебедева. МФФ считает эту программу продуктивной и направленной на развитие футбола в России, в первую очередь детско-юношеского футбола, что очень важно для Московской федерации футбола. В связи с этим федерация готова поддержать кандидатуру Игоря Лебедева на выборах в исполком РФС», - заявила МФФ.

    Напомним, что Лебедев является сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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    Источник: Известия

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    21.07.2015 09:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +72

      Паровозов 21 июля 2015, 10:20

      Отлично наш человек, но шансов мало.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 21 июля 2015, 10:15

      клоака только глиста выдвинуть может - кто бы сомневался!
      а так, для прикола, пускай!

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      Рейтинг: +1775

      piercman 21 июля 2015, 10:10

      тут жирик знатно издел по россия-24, что лебедева не допускают до выборов. обещал прорваться, грозил кулаком, и орал, что уж вице-президентом лебедев должен стать, и тогда в стране будет порядок. гы)

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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 июля 2015, 10:04

      Пусть лучше в Думе работает.

      0
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      Рейтинг: +100

      dеigandre 21 июля 2015, 09:39

      За Локо болеет, поэтому не станет президентом РФС. Там только зенитовцы

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dеigandre 21 июля 2015, 10:16

      гинер зенитовец?
      "о сколько нам открытий чудных..."

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 09:38

      Тогда предлагаю выдвинуть от "Бомбардира" Котлина!!!
      Они достойные кандидаты!!!

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      Рейтинг: +882

      spartach091 > REDWHITE_ 21 июля 2015, 09:59

      ккомова можно еще)))

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