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    «Динамо» не будет просить дисквалификацию для Хави Гарсии

    Московское «Динамо» не станет подавать в РФС протест на действия судьи в матче первого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита». Напомним, что в первом тайме имел место эпизод, когда игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия ударил по лицу Томаша Губочана, но арбитр Виталий Мешков нарушения правил не увидел, хотя должен был последовать пенальти. Данный момент увидел инспектор игры Юрий Чеботарев, который уже отрапортовал о нем в КДК.
    «Эпизод на четвертой минуте матча «Зенит» – «Динамо» с участием Губочана и Хави Гарсия не остался незамеченным опытным инспектором Юрием Чеботаревым, у КДК РФС есть достаточно оснований для рассмотрения инцидента, поэтому мы не видим причин для дополнительного обращения в РФС», - сказал глава пресс-службы «Динамо» Константин Алексеев.

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    Источник: Известия

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    21.07.2015 09:20
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +10

      olf_59 22 июля 2015, 09:20

      Придерживаются пословицы:"Против ветра не писать."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Palex 21 июля 2015, 19:41

      Какие вещи? В борьбе случайно по лицу попал.Что же тогда делать,когда Акинфеев целенаправленно игрока в лицо бьет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf 21 июля 2015, 18:54

      Смысла подавать нет. И так рассмотрят. Гарсия может покупать билеты на родину на недельки на три-пять.

      -1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 21 июля 2015, 16:56

      Против Зенита не попрешь, они уже за все проплатили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      яррик > Caesar555 21 июля 2015, 19:21

      даа уж(

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 июля 2015, 14:52

      Просто понимают в Динамо, что нет смысла жаловаться Гитлеру на гестапо.

      2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Krasnodar 123 22 июля 2015, 14:32

      Бредишь????!!!!

      0
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 21 июля 2015, 13:55

      Не будет просить,потому что знает,что просьба ничем не обоснована;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 13:49

      О как! Испугались?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      FK DiNAMO > sir_Alex 21 июля 2015, 17:28

      Простили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 июля 2015, 12:43

      А потом удивляются, почему наш футбик даже соим же не интересен. Как в 90-е все продано и куплено....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      valeh172 21 июля 2015, 12:31

      Мешков походу набил свои мешки деньгами

      -3
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini > valeh172 21 июля 2015, 13:56

      Такой оригинальный комментарий у тебя..

      1
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 21 июля 2015, 12:07

      Зенит походу зуб имеет на Динамо - уже какая игра между ними и народ обсуждает не матч, а скандалы, связанные с игрой...еще пару игр и футболисты начнут убивать друг друга на поле...рукоприкладство уже началось...

      -2
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini > Pangolin 21 июля 2015, 13:57

      Не сочиняй. Хоть раз посмотри матч с участием этих клубов.

      1
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