«Динамо» не будет просить дисквалификацию для Хави Гарсии

Придерживаются пословицы:"Против ветра не писать."
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Придерживаются пословицы:"Против ветра не писать."
Какие вещи? В борьбе случайно по лицу попал.Что же тогда делать,когда Акинфеев целенаправленно игрока в лицо бьет?
Смысла подавать нет. И так рассмотрят. Гарсия может покупать билеты на родину на недельки на три-пять.
Просто понимают в Динамо, что нет смысла жаловаться Гитлеру на гестапо.
Бредишь????!!!!
Не будет просить,потому что знает,что просьба ничем не обоснована;)
А потом удивляются, почему наш футбик даже соим же не интересен. Как в 90-е все продано и куплено....
Зенит походу зуб имеет на Динамо - уже какая игра между ними и народ обсуждает не матч, а скандалы, связанные с игрой...еще пару игр и футболисты начнут убивать друг друга на поле...рукоприкладство уже началось...