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    Ронкалья собирается в «Марсель»

    Защитник итальянской «Фиорентины» Ронкалья посредством своего агента известил клуб, что готовится перейти во французский «Марсель». Детали личного контракта с южанами уже согласованы. Сообщается, что «фиалки» не планируют расставаться с аргентинцем.
    «Мы уже договорились с «Марселем», он предлагает Ронкалье четырехлетний контракт. Если «Фиорентина» может предложить что-то подобное, то можно разговаривать. Но футболист хочет покинуть Флоренцию», - сказал агент Клаудио Курти.
    Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Дженоа».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    21.07.2015 08:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 14:48

      а если фиалки предложат что то подобное?что тогда агент скажет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:13

      ой блин перепутал игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:13

      уже задолбали то Милан, то Марсель, то остается в Роме

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