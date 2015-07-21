Ронкалья собирается в «Марсель»

Защитник итальянской «Фиорентины» Ронкалья посредством своего агента известил клуб, что готовится перейти во французский «Марсель». Детали личного контракта с южанами уже согласованы. Сообщается, что «фиалки» не планируют расставаться с аргентинцем.

«Мы уже договорились с «Марселем», он предлагает Ронкалье четырехлетний контракт. Если «Фиорентина» может предложить что-то подобное, то можно разговаривать. Но футболист хочет покинуть Флоренцию», - сказал агент Клаудио Курти.