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    Туран получил повреждение

    Новичок «Барселоны» Арда Туран получил повреждение правой ноги на одной из первых тренировок своего клуба. По результатам медицинского обследования станет ясно, насколько серьезно повреждение турецкого футболиста.
    Напомним, что до января 2016-го года полузащитник не сможет выступать за каталонцев в официальных матчах из-за запрета сине-гранатовых заявлять новых игроков.

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    Источник: Sport.es

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    21.07.2015 08:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +86

      SuperDeco 22 июля 2015, 17:26

      Плохая новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 21 июля 2015, 17:16

      здоровья Бороде)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 14:51

      ахаха,он может еещ 6 месяцев больным прикидываться,видать театралы бабсы научили уже

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      wodota > spartach091 21 июля 2015, 14:55

      Ты бы хоть здоровья пожелал,неадекват.Гнилой ты,гнилой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS > wodota 21 июля 2015, 14:58

      Такие крысы только могут плохое желать, пидо по жизни

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS 21 июля 2015, 14:49

      Расплющело аватары, и комментарии вместе с ними

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 21 июля 2015, 14:48

      Новость не про членси

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 13:56

      неудачно нырнул

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 12:48

      вермален-2?

      3
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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 21 июля 2015, 12:26

      Ничего страшного, есть время на восстановление. Чего не скажешь о риале и боварке которых по очереди отдрючила Барселона, их порванный нолик не подлежит восстановлению сквозит и все тут)))

      0
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:08

      мда уж, не пруха

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      Рейтинг: +894

      Ахад 21 июля 2015, 12:02

      петушне никто не поможет...этот сезон продемонстрирует всю "мощь" дноселоны:)

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      Рейтинг: +196

      Forint > Ахад 21 июля 2015, 13:18

      Твое лицемерие не знает границ!

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