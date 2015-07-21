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    Пильгуй: «Не надо захваливать Митрюшкина»

    Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями о вратаре «Спартака» Антоне Митрюшкине, который ярко себя проявил на недавнем Чемпионате Европы — U19.
    «Сейчас рано говорить о том, что Митрюшкин станет вторым Игорем Акинфеевым. Определенные задатки у него есть, талантливый парень. А вот как сложится дальше, загадывать сложно. Если станет игроком основы «Спартака», тогда можно будет делать серьезные выводы. В принципе он уже защищал цвета первой команды и лично мне понравился. Действовал спокойно, без явных ошибок. Я еще призвал бы журналистов и специалистов сейчас его не захваливать. Давайте подождем. Иначе можем нанести вред, так как у юношей часто кружится голова от громких комплиментов», - заявил Пильгуй.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 08:17
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 22 июля 2015, 08:00

      Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Чемпионата России.

      24 июля (пятница)

      «Крылья Советов» - «ЦСКА»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

      25 июля (суббота)

      «Уфа» - «Ростов»: судья - Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи - Павел Кулалаев (Волгоград), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор - Сергей Французов (Москва).

      «Динамо» - «Мордовия»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

      «Терек» - «Кубань»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

      26 июля (воскресенье)

      «Урал» - «Зенит»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

      «Рубин» - «Амкар»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

      «Краснодар» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

      27 июля (понедельник)

      «Анжи» - «Локомотив»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Игорь Синер (Омск).

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 21 июля 2015, 20:28

      почему вторым ,он будет первым Митрюшкиным .хехе

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      Рейтинг: +379

      ABir 21 июля 2015, 15:38

      Не хвалите - очень нежная психика

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 21 июля 2015, 11:01

      Митрошкину равняться на Игоря Акинфеева, значит зарывать талант в землю.

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      Рейтинг: +653

      New_Look 21 июля 2015, 10:30

      Пусть лучше будет первым Митрюшкиным

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      Рейтинг: +314

      spilo > New_Look 21 июля 2015, 10:35

      именно так!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 10:01

      Митрюшкин не станет вторым Акинфеевым! Акинфеев уже в свои 19 лет, а именно столько лет Антону, был в заявке сборной на ЕВРО-2004 и стал обладателем Кубка УЕФА-2005)

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      Рейтинг: +234

      CL2014 > alessios1990 21 июля 2015, 10:31

      Только потом акинфеев начал деградировать. В 2010 им интересовались топ клубы. А сейчас...)))

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > CL2014 21 июля 2015, 10:33

      Да, ты прав! Он явно пересидел.. Ровно как и Дзагоев.

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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 09:54

      Хорошо было бы конечно что бы зёма заиграл, пусть и даже в мясе. Главное что бы шанс давали☝️

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      Рейтинг: +234

      CL2014 > Miha 21 июля 2015, 10:32

      Че ты свой палец в комментах все время вставляешь?

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      Рейтинг: +431

      brooks 21 июля 2015, 09:46

      Лучше быть вторым Яшиным или Дасаевым, чем первым Акинфеевым) А лучше, Антон, развивайся своим путём, чем на кого-то равняться.

      5
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      Рейтинг: +81

      Ерден > brooks 21 июля 2015, 10:59

      дасаев был конченый алкаш и картежник, таких сейчас бы близко не подпустили к проф.футболу

      -1
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      Рейтинг: +3081

      drug01 21 июля 2015, 09:24

      Надо быть лучше всех вратарей и иметь свое лицо. ..

      2
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      Рейтинг: +864

      diktor 21 июля 2015, 09:18

      Стань вторым Дасаевым .

      2
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