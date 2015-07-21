Пильгуй: «Не надо захваливать Митрюшкина»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своими мыслями о вратаре «Спартака» Антоне Митрюшкине, который ярко себя проявил на недавнем Чемпионате Европы — U19.

Игорем Акинфеевым. Определенные задатки у него есть, талантливый парень. А вот как сложится дальше, загадывать сложно. Если станет игроком основы «Спартака», тогда можно будет делать серьезные выводы. В принципе он уже защищал цвета первой команды и лично мне понравился. Действовал спокойно, без явных ошибок. Я еще призвал бы журналистов и специалистов сейчас его не захваливать. Давайте подождем. Иначе можем нанести вред, так как у юношей часто кружится голова от громких комплиментов», - заявил Пильгуй.



«Сейчас рано говорить о том, что Митрюшкин станет вторым. Определенные задатки у него есть, талантливый парень. А вот как сложится дальше, загадывать сложно. Если станет игроком основы «Спартака», тогда можно будет делать серьезные выводы. В принципе он уже защищал цвета первой команды и лично мне понравился. Действовал спокойно, без явных ошибок. Я еще призвал бы журналистов и специалистов сейчас его не захваливать. Давайте подождем. Иначе можем нанести вред, так как у юношей часто кружится голова от громких комплиментов», - заявил Пильгуй. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!