Пильгуй: «Не надо захваливать Митрюшкина»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Чемпионата России.
24 июля (пятница)
«Крылья Советов» - «ЦСКА»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
25 июля (суббота)
«Уфа» - «Ростов»: судья - Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи - Павел Кулалаев (Волгоград), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Динамо» - «Мордовия»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
«Терек» - «Кубань»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
26 июля (воскресенье)
«Урал» - «Зенит»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Рубин» - «Амкар»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
«Краснодар» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
27 июля (понедельник)
«Анжи» - «Локомотив»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Игорь Синер (Омск).
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