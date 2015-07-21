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    Руни: «На позиции форварда в новом сезоне забью как минимум 20 голов»

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, сколько мячей планирует забить в новом сезоне.
    «Моя оптимальная позиция — форвард внутри чужой штрафной площади. Сезоны, когда я выступал на ней, стали для меня самыми результативными. Не сомневаюсь, что и в наступающей кампании забью как минимум 20 голов. Готов стать главным голеадором своей команды», - заявил футболист.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.07.2015 07:22
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +45

      ManUtd4 21 июля 2015, 14:21

      Да будет так!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      asgard25 21 июля 2015, 14:19

      Ван Гаал так не думает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 21 июля 2015, 14:16

      руни уже стал символом для Мю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 13:54

      Давай, я только "за"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 21 июля 2015, 13:40

      Ловлю на слове, Уэйн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 21 июля 2015, 13:36

      Мой руни-настоящий мужчина и врать не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      ЛИВЕРПУЛЬ2005 21 июля 2015, 13:35

      Фантазер!!!!!!!!!!!!По мячу попасть не может....хоть бы парочку забил!!!!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > ЛИВЕРПУЛЬ2005 21 июля 2015, 13:44

      пиз_дун - фантаст вылез, руни забьет 20 мячей с левых пенальти, аминь... 10 из них в ворота ливерпуля назначат...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      ЛИВЕРПУЛЬ2005 > просто сашка 21 июля 2015, 13:52

      ты такой же фантазер как и руни!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > ЛИВЕРПУЛЬ2005 21 июля 2015, 13:54

      с твоими далекими фантазиями никто и рядом не стоял...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Ichkeria 21 июля 2015, 13:20

      сколько ему ?

      0
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 21 июля 2015, 13:08

      И это нижний предел.

      0
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      Рейтинг: +92

      beslan1995 21 июля 2015, 12:50

      МЮ берет апл,выходит финал ЛЧ и КА!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Romeo 777 > beslan1995 21 июля 2015, 12:58

      И тут ты просыпаешься))

      4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > beslan1995 21 июля 2015, 13:55

      Трудно будет

      0
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