Руни: «На позиции форварда в новом сезоне забью как минимум 20 голов»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, сколько мячей планирует забить в новом сезоне.

«Моя оптимальная позиция — форвард внутри чужой штрафной площади. Сезоны, когда я выступал на ней, стали для меня самыми результативными. Не сомневаюсь, что и в наступающей кампании забью как минимум 20 голов. Готов стать главным голеадором своей команды», - заявил футболист.