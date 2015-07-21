Руни: «На позиции форварда в новом сезоне забью как минимум 20 голов»

Да будет так!
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, сколько мячей планирует забить в новом сезоне.
«Моя оптимальная позиция — форвард внутри чужой штрафной площади. Сезоны, когда я выступал на ней, стали для меня самыми результативными. Не сомневаюсь, что и в наступающей кампании забью как минимум 20 голов. Готов стать главным голеадором своей команды», - заявил футболист.
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