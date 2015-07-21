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    Трансфер Ломбертса в «Сандерленд» еще может состояться

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс по-прежнему может перейти в стан английского «Сандерленда». Об этом поведал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
    «Точка еще не поставлена. Там есть разногласия в финансовых вопросах. Бельгийца очень хочет видеть у себя Дик Адвокаат, так что переход вполне еще может состояться», - заявил Ди Марцио.
    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, судя по всему, больше не рассчитывает на Ломбертса как на футболиста основного состава.

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    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2015 07:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +407

      18JG 22 июля 2015, 11:56

      Правильно: продать Нико и взять русского ЦЗ. Дьякова, к примеру. В паре с Гараем он ни чуть не будет уступать Нету.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 13:56

      Джанлука в курсе

      0
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      Рейтинг: +13

      professor litva 21 июля 2015, 13:08

      Полностью согласен!лимит это уже слабых

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 21 июля 2015, 12:26

      это правильно!лучше ему переходить

      0
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 21 июля 2015, 12:17

      считая новый лимит надо конечно менять ему команду

      1
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 21 июля 2015, 12:05

      Ну если АВБ не расчитывает пора уходить.

      0
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      Рейтинг: +67

      slavik166 21 июля 2015, 11:59

      Свинтаковцы всё паясничают ,да обсуждают неучи других ,хотя свои проблемы скоро утопят пищевичок в фнл.Туда им и дорога бездарям.АМИНЬ

      0
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      Рейтинг: +29

      rawer 21 июля 2015, 11:49

      зато Нету Зенит продлил)

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      Рейтинг: +645

      Гуфон накурен 21 июля 2015, 11:23

      В защите был столбом, это потеря!



      ГАФ-ГАФ

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      Рейтинг: +418

      Masimobelini > Гуфон накурен 21 июля 2015, 16:12

      в последнее время он играл хуже Нету

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      Рейтинг: +2782

      LOpp 21 июля 2015, 11:11

      на старость денег заработал теперь можно и футбол поиграть.

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