Трансфер Ломбертса в «Сандерленд» еще может состояться

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс по-прежнему может перейти в стан английского «Сандерленда». Об этом поведал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Точка еще не поставлена. Там есть разногласия в финансовых вопросах. Бельгийца очень хочет видеть у себя Дик Адвокаат, так что переход вполне еще может состояться», - заявил Ди Марцио.