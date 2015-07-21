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    Стамбули перешел из «Тоттенхэма» в ПСЖ

    Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Бенджамин Стамбули сменил клубную прописку. Теперь он будет выступать за французский ПСЖ. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
    «Счастлив стать частью этого клуба. Если честно, не хотел покидать АПЛ так быстро, но предложение от ПСЖ не заставило долго думать. Теперь нужно сконцентрироваться на предсезонной подготовке и посредством товарищеских матчей в США набрать форму», - сказал хавбек.

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    Источник: ФК «ПСЖ»

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    21.07.2015 07:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 11:37

      удачи в псж!

      0
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 21 июля 2015, 09:30

      Ну и зачем

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      Рейтинг: +223

      DXTK 21 июля 2015, 09:14

      Особо игрок ничем мне не запомнился не всегда попадая в заявку с первых минут, Логично было его продать. Сейчас команда продает а новых пока купить не могут, только защитников берут. Неужели тренер хочет привить тактику от обороны, Катеначо, а вроде не итальянец. Но Осталось для счастья продать как минимум еще двух игроков я думаю имена называть не буду вы и сами о них прекрасно знаете.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DXTK 21 июля 2015, 10:03

      Сольдадо и Адебайор)))

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      Рейтинг: +134

      cannongun 21 июля 2015, 08:59

      ура в общем. это нормлаьно. желаю Бенжу успехов в Париже, все почти родное, скоро ЛЧ ну и т.п. хорошее решение!

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      Рейтинг: +11

      DrugS99 21 июля 2015, 07:43

      прально валить надо с петушатника)))))))

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      Рейтинг: +134

      cannongun > DrugS99 21 июля 2015, 09:00

      завали

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