Стамбули перешел из «Тоттенхэма» в ПСЖ

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Бенджамин Стамбули сменил клубную прописку. Теперь он будет выступать за французский ПСЖ. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.





«Счастлив стать частью этого клуба. Если честно, не хотел покидать АПЛ так быстро, но предложение от ПСЖ не заставило долго думать. Теперь нужно сконцентрироваться на предсезонной подготовке и посредством товарищеских матчей в США набрать форму», - сказал хавбек. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!