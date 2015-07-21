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    Игрок России-U19 Гасилин: «Подвели болельщиков и хотим извиниться»

    Футболист сборной России – U19 Алексей Гасилин прокомментировал выступление своей команды на недавнем Чемпионате Европы, где россияне заняли второе место.
    «Для нас существует только первое место. Хотим сломать стереотип о том, что в России не может быть футбола. Русские умеют в него играть, мы настраивались на победу. В финале испанцы оказались сильнее, чем на групповой стадии. В атаке создали слишком мало моментов. Без них не бывает и голов. Для нас поражение в финале от Испании — траур. Полностью опустошены. Матч показывали по главному каналу страны, хотели порадовать многомиллионную аудиторию. Хотел бы перед ней извиниться. Мы сыграли, как могли. И тренерский штаб ночами не спал, разбирая встречи соперников. Но чуть-чуть не хватило. Очень обидно», - заявил Гасилин.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.07.2015 06:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 12:35

      Самое главное что бы из этой команды хотя бы половина в ПЛ заиграла☝️

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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:10

      молодцы, не то что национальная во время евро 2012

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      Рейтинг: +20

      Станислав Черчесов 21 июля 2015, 12:01

      Вы все равно молодцы и мы вами гордимся

      0
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      Рейтинг: +102

      зигзаг 21 июля 2015, 10:08

      НЕт техники и пластичности у сборной России, надеялись на деревянные контратаки только. Хоть бы темп взвинтили, может быть прессингом и бегом что то бы создали. Ночами не спали)))))

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 21 июля 2015, 09:11

      поражения всегда простительны, если основная их причина не пофигизм и раздолбайство. Вы хотели и боролись, возможно, тренеры ошиблись, либо вы не выполнили установку, не словили кураж. Но это все фигня, вы и так сделали очень многое, в т.ч. и для болельщиков, и для авторита российского футбола

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 09:03

      понты от запитера

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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:37

      это жизнь..победы не ходят косяками!

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 июля 2015, 08:29

      Результат матча по игре. Испанцы могли и поболее нам напихать, если бы не Митрюшкин. Повышайте мастерство, а извиняться не за что. Для вашего уровня серебро- это здорово. А побеждать всегда надо хотеть.

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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 июля 2015, 08:24

      Ну.. с такими речами вас в основную сборную не возьмут, ты чего?!

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 21 июля 2015, 08:11

      За что извиняться? Хорошо стремиться к наивысшим результатам с одной стороны, но с другой так можно легко переоценить себя и не достигать реальных целей. Выход в финал, да и выход из "группы смерти" огромное достижение, так что тут нечему расстраиваться. К тому же испанцы были в финале на голову сильнее. Класс выше, скамейка гораздо длиннее, поэтому и результат финала закономерен. Не нужно себя обманывать, финал - это здорово!

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