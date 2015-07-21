Игрок России-U19 Гасилин: «Подвели болельщиков и хотим извиниться»

Самое главное что бы из этой команды хотя бы половина в ПЛ заиграла☝️
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Самое главное что бы из этой команды хотя бы половина в ПЛ заиграла☝️
молодцы, не то что национальная во время евро 2012
Вы все равно молодцы и мы вами гордимся
НЕт техники и пластичности у сборной России, надеялись на деревянные контратаки только. Хоть бы темп взвинтили, может быть прессингом и бегом что то бы создали. Ночами не спали)))))
поражения всегда простительны, если основная их причина не пофигизм и раздолбайство. Вы хотели и боролись, возможно, тренеры ошиблись, либо вы не выполнили установку, не словили кураж. Но это все фигня, вы и так сделали очень многое, в т.ч. и для болельщиков, и для авторита российского футбола
понты от запитера
это жизнь..победы не ходят косяками!
Результат матча по игре. Испанцы могли и поболее нам напихать, если бы не Митрюшкин. Повышайте мастерство, а извиняться не за что. Для вашего уровня серебро- это здорово. А побеждать всегда надо хотеть.
Ну.. с такими речами вас в основную сборную не возьмут, ты чего?!
За что извиняться? Хорошо стремиться к наивысшим результатам с одной стороны, но с другой так можно легко переоценить себя и не достигать реальных целей. Выход в финал, да и выход из "группы смерти" огромное достижение, так что тут нечему расстраиваться. К тому же испанцы были в финале на голову сильнее. Класс выше, скамейка гораздо длиннее, поэтому и результат финала закономерен. Не нужно себя обманывать, финал - это здорово!