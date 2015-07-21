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    Павлюченко: «Игру с «Уралом» провалили»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поделился мыслями после игры первого тура против «Урала» (0:2).
    «Провалили матч. В атаке ничего не создали. Так играть нельзя. В том числе и в обороне. Все действовали плохо. Будет собрание, на котором тренер объяснит, что мы делали неправильно. Ничего страшного не произошло, это только первый тур. Нет никакой сыгранности, так как много новичков в команде. Будем работать. Что касается меня, то с каждым днем буду прибавлять. Есть проблема в физической форме. Если я не забил, значит, сыграл ужасно», - сказал футболист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 12:38

      Павлюченко с Аршавиным при правильном подходе могут в этом сезоне за Кубань затащит. Но ввиду некотрых обстоятельств выше 10го места мне кажется им не видать☝️

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      Рейтинг: +631

      mat73 21 июля 2015, 08:58

      А вы че, с Андрюхой думали, вот приедем мы в Краснодар (город), выйдем на поле в футболках Кубани, и всё!? Игра сама сыграется, партнеры враз вас зауважали, соперники все расступились, и вы значит такие мега-ногомячисты, по хет-трику?

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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 07:39

      совершенно невнятно сыграли

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      Рейтинг: +469

      64русс 21 июля 2015, 07:24

      "Провалили матч. В атаке ничего не создали
      Источник: http://soccer.ru/news/436211.shtml
      а кто нападающий то? зачем говорить за всю команду? так и скажи--провалил матч в атаке ничего не создал

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      Рейтинг: +179

      fr3nd 21 июля 2015, 06:57

      не выспался за 1,5 месяца без работы. а хохлов провалил предсезонку, раз сыгранности нет. намылит ему шею руководство клуба/области за разбазаренные денги после волн протеста населения

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 июля 2015, 06:56

      Это еще мягко сказал

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