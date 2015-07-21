Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перишич близок к переходу в «Интер»

    Полузащитник "Вольфсбурга" Иван Перишич близок к переходу в "Интер", который ведет переговоры по трансферу футболиста не первую неделю.

    По информации источника, президент миланского клуба Эрик Тохир дал согласие на покупку футболиста за 17-18 миллионов евро, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально.

    Ранее "волки" отказались продавать 26-летнего хорвата за 15 миллионов. В минувшем сезоне Перишич провел за "Вольфсбург" 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      капустко 22 июля 2015, 11:14

      Да уж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2015, 20:16

      Обидно другое. Первым поднял эту тему, и не кто не +.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      firemarshal 21 июля 2015, 18:45

      Честно я вообще не понимаю, что происходит на сокере. Откуда взялся бомбардир, который пытается всё и вся прогнуть под себя.
      С таким отношением легче перейти на какой-нибудь спорт экспресс или чемпионат.ком. Учитывая, как вы относитесь к людям, да ещё пытаетесь на**ать людей (про просмотр онлайн матчей за 70 рублей) - идите лесом со своим бомбардиром.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Chelseaman 21 июля 2015, 18:44

      если бы на соккер с 1го числа просто перестали выкладывать новости, все бы поняли вас, но отключать комменты... это произведет эффект, обратный тому на что вы рассчитывали, поддерживаю идею бойкота "бомбардира", но благо вы не уникумы и аналогичных сайтов полно

      #бомбардирпнх

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      dmitriifx 21 июля 2015, 18:39

      ХОРОШИЙ БЫЛ САЙТ.........
      АМИНЬ((((((((((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Inter-Zenit 21 июля 2015, 18:39

      Дизайн на бомбардире, конечно, полный отстой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Zjb 1945 21 июля 2015, 18:28

      Бомбардир, вы больные? Вы отталкиваете от себя людей, зачем так делать? Все уже поняли про ваш новый доме- мы сами посмотрим, что там за сайт и примем решение, каким ресурсом пользоваться с 1 августа. Зачем пытаться людьми как-то манипулировать? Это раздражает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      jet_set 21 июля 2015, 18:04

      Все пользователи. На минуточку давайте отодвинем в сторону наши клубные пристрастия. И поговорим о нашем родном сайте "соккер".
      Эти гни*ды с бомбардира отключили комменты на других статьях, с целью пополнение аудитории своего га*вно-сайта. Я всех призываю бойкотировать "бомбардир". Все что они делают, очень по свински.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос > jet_set 21 июля 2015, 18:37

      Кто-нибудь, кто в теме - скажите где теперь будет прежняя соккеровская модерация? (кто что говорит) - буду строго на другом сайте! )) Вопиющие, безграмотные неадекваты достали!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ > jet_set 21 июля 2015, 20:16

      Это точно.
      Ещё раз напоминаю про скайп. Добавляйся!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      jet_set > Катя_МЮ 21 июля 2015, 20:55

      Блин забыл. Обязательно добавлюсь не переживай Кать)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > jet_set 21 июля 2015, 21:32

      Согласен, пусть их свиньи в очко бомбардируют.
      Одно название уже бесит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 21 июля 2015, 17:57

      Комменты где???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2015, 17:41

      Это последняя новость с включенными комментариями.
      Нас лишают права голоса.
      Дальше идут все новости с отключенными комментариями.
      Это что за диверсия на [ссылки запрещены, читайте правила] ???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11