Да уж...
Полузащитник "Вольфсбурга" Иван Перишич близок к переходу в "Интер", который ведет переговоры по трансферу футболиста не первую неделю.
По информации источника, президент миланского клуба Эрик Тохир дал согласие на покупку футболиста за 17-18 миллионов евро, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально.
Ранее "волки" отказались продавать 26-летнего хорвата за 15 миллионов. В минувшем сезоне Перишич провел за "Вольфсбург" 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.