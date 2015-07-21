Дракслер запросил у «Ювентуса» зарплату в 5 млн евро

«Ювентус» продолжает вести переговоры с «Шальке» о трансфере атакующего полузащитника Юлиана Дракслера.

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи сегодня вылетел в Германию, где провел встречу с Дракслером и его агентом. 21-летний футболист и его окружение запросили у «Ювентуса» двукратное повышение нынешней зарплаты Дракслера – до 5 миллионов евро в год.