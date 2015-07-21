Дракслер запросил у «Ювентуса» зарплату в 5 млн евро

молодцы
«Ювентус» продолжает вести переговоры с «Шальке» о трансфере атакующего полузащитника Юлиана Дракслера.
Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи сегодня вылетел в Германию, где провел встречу с Дракслером и его агентом. 21-летний футболист и его окружение запросили у «Ювентуса» двукратное повышение нынешней зарплаты Дракслера – до 5 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вернулся в кандидатуре Дракслера после того, как стали затягиваться переговоры о трансфере хавбека «Баварии» Марио Гетце. При этом итальянцы не собираются приобретать Дракслера за 45 миллионов евро, прописанные в качестве опции выкупа, и планирует сбить цену.
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