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    Дракслер запросил у «Ювентуса» зарплату в 5 млн евро

    «Ювентус» продолжает вести переговоры с «Шальке» о трансфере атакующего полузащитника Юлиана Дракслера.

    Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи сегодня вылетел в Германию, где провел встречу с Дракслером и его агентом. 21-летний футболист и его окружение запросили у «Ювентуса» двукратное повышение нынешней зарплаты Дракслера – до 5 миллионов евро в год.
    Ранее сообщалось, что «Ювентус» вернулся в кандидатуре Дракслера после того, как стали затягиваться переговоры о трансфере хавбека «Баварии» Марио Гетце. При этом итальянцы не собираются приобретать Дракслера за 45 миллионов евро, прописанные в качестве опции выкупа, и планирует сбить цену.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.07.2015 01:15
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 22 июля 2015, 04:59

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +73

      donbeter 21 июля 2015, 23:06

      На куя он не нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 21 июля 2015, 21:38

      Завтра заявлю директору что хочу получать (именно получать а не зарабатывать) 5 млн.

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 21 июля 2015, 21:28

      Драко не стоит таких денег конечно,хотя и талантлив

      1
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      Рейтинг: +256

      Arhive 21 июля 2015, 19:13

      это кто такой?? 5млн)) игроки Юве попадали со смеху)

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2015, 17:06

      Для того чтобы получать 5 лямов надо играть не хуже Кокорина))

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 21 июля 2015, 16:24

      Юве договорится, все таки опыт огромное

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > 21 июля 2015, 20:31

      как хочу так и пишу, тебя это не должно волновать, лучше проходи мимо дитя.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2015, 16:18

      Его покусал Денисов?

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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 21 июля 2015, 16:15

      Разводите это итальянское [непечатное слово ]ище по полной.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 21 июля 2015, 15:07

      Нормально, сейчас все столько просят.

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