Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство РЖД встретилось с игроками «Локомотива»

    В головном офисе ОАО «РЖД» состоялась встреча президента компании Владимира Якунина, членов правления и руководящего состава с игроками «Локомотива».

    Встреча прошла в неформальной обстановке. Участники встречи общались в ходе чаепития, вместе посмотрели фрагменты фильма «Восьмой Кубок «Локо», обменялись сувенирами.
    Якунин и другие руководители интересовались делами команды, выступали с добрыми напутствиями на сезон.
    С приветственным словом выступили президент «Локомотива» Ольга Смородская, главный тренер клуба Игорь Черевченко и полузащитник Дмитрий Тарасов.
    «Руководством ОАО «РЖД» была дана высокая оценка достижений «Локомотива», в том числе в детско-юношеских соревнованиях. Глава компании пожелал команде играть в красивый и результативный футбол, привлечь на трибуны новых болельщиков», – говорится в заявлении клуба.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 01:03
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      Блоссия 22 июля 2015, 16:16

      Какая же неформальная обстановка может быть в головном офисе РЖД?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 22 июля 2015, 05:45

      В игре за Суперкубок Локомотив руководимый Российским тренером смотрелся лучше Зенита .Если так пойдут дела то можно ждать ещё одну конкурентно способную команду в чемпионате и это радует.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Eezila 21 июля 2015, 23:11

      Ньяссе зашибись спрятали,)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 21 июля 2015, 22:50

      круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 21 июля 2015, 20:25

      Посидели, попи_дели, разошлись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 21 июля 2015, 17:19

      Непонятный клуб,столько бабла,результат никакой.Даже если попадают в ЛЕ,то вылетают в первом же матче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 21 июля 2015, 17:05

      Ребята не подскажите, а почему моускоуский сп0ртаг и пиcдерский бзденит гоффно ,а Казанский Рубин красавы не позорят Россию в еврокубках и даже Барселону обыгрывали?.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 21 июля 2015, 16:56

      Если только снова в кубке что то получится в чемпе то вряд ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 21 июля 2015, 16:45

      У тёти Оли, после полученного из рук Якунина, подарка, крышу снесло: «В сезоне-2015/16 «Локомотив» ставит перед собой серьезную задачу — стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене», — заявила на встрече с Якуниным Смородская.
      Ну в кубке то они ещё более менее. И то только потому что Зенит в первом тайме вообще толком не играл, а кубок выиграл Лодыгин. Но если они будут играть как с Мордовией играли, то как бы в стыки им не попасть. Будут тогда в ФНЛ, вместе с ЦСКА, мастер-класс показывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      ermak6448 21 июля 2015, 16:25

      На фото ФК дрезина...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11