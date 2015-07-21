Руководство РЖД встретилось с игроками «Локомотива»

Какая же неформальная обстановка может быть в головном офисе РЖД?!
В головном офисе ОАО «РЖД» состоялась встреча президента компании Владимира Якунина, членов правления и руководящего состава с игроками «Локомотива».
В головном офисе ОАО «РЖД» состоялась встреча президента компании Владимира Якунина, членов правления и руководящего состава с игроками «Локомотива».
Какая же неформальная обстановка может быть в головном офисе РЖД?!
В игре за Суперкубок Локомотив руководимый Российским тренером смотрелся лучше Зенита .Если так пойдут дела то можно ждать ещё одну конкурентно способную команду в чемпионате и это радует.
Ньяссе зашибись спрятали,)
круто
Посидели, попи_дели, разошлись.
Непонятный клуб,столько бабла,результат никакой.Даже если попадают в ЛЕ,то вылетают в первом же матче.
Ребята не подскажите, а почему моускоуский сп0ртаг и пиcдерский бзденит гоффно ,а Казанский Рубин красавы не позорят Россию в еврокубках и даже Барселону обыгрывали?.
Если только снова в кубке что то получится в чемпе то вряд ли
У тёти Оли, после полученного из рук Якунина, подарка, крышу снесло: «В сезоне-2015/16 «Локомотив» ставит перед собой серьезную задачу — стать чемпионами России и достойно выступить на европейской арене», — заявила на встрече с Якуниным Смородская.
Ну в кубке то они ещё более менее. И то только потому что Зенит в первом тайме вообще толком не играл, а кубок выиграл Лодыгин. Но если они будут играть как с Мордовией играли, то как бы в стыки им не попасть. Будут тогда в ФНЛ, вместе с ЦСКА, мастер-класс показывать.
На фото ФК дрезина...