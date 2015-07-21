«Атлетико» объявил о трансфере Савича

Атлетико полностью соответствует статусу главного клуба Мадрида)
Защитник «Фиорентины» Стефан Савич продолжит карьеру в «Атлетико».
Защитник «Фиорентины» Стефан Савич продолжит карьеру в «Атлетико».
Атлетико полностью соответствует статусу главного клуба Мадрида)
Что-то дороговато.
довольно таки интересный трансфер
атлетико одни из самих активних в ето трансферное окно-команда виглядит мощно
У фиалок теперь нет толковых центрбеков. А покупки оставляют желать лучшего.
нормальная цена по нынешним временам за крепкого ЦЗ, только непонятно марио вдовесок отдали или в годичную аренду
А ведь его хотел приобрести Зенит! Добротного защитника приобрел Атлетико Мадрид) Скорее всего он будет подменять кого то из основной пары центральных защитников: Хименес - Годин. Удачи черногорцу в Испании!
Не повелся на бабки запитера.
через год в какой нибудь мешок реал или мешок сити
Так он же играл в Сити в 2011 году. Хватит с него мешков. В нормальную команду перешёл
молотцы