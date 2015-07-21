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    «Атлетико» объявил о трансфере Савича

    Защитник «Фиорентины» Стефан Савич продолжит карьеру в «Атлетико».

    24-летний футболист сборной Черногории подписал 5-летний контракт с клубом из Мадрида.
    Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Савича 12 миллионов евро и отдаст «фиалкам» права на хавбека Марио Суареса.
    Напомним, что до переезда в Италию Савич играл за «Борчу», «Партизан» и «Манчестер Сити».



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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    21.07.2015 00:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +325

      da da da 21 июля 2015, 16:32

      Атлетико полностью соответствует статусу главного клуба Мадрида)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 21 июля 2015, 16:22

      Что-то дороговато.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Dead Silence 21 июля 2015, 14:16

      довольно таки интересный трансфер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      MarkN1007 21 июля 2015, 12:41

      атлетико одни из самих активних в ето трансферное окно-команда виглядит мощно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 21 июля 2015, 11:49

      У фиалок теперь нет толковых центрбеков. А покупки оставляют желать лучшего.

      2
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      Рейтинг: +27

      valencia14 21 июля 2015, 10:54

      нормальная цена по нынешним временам за крепкого ЦЗ, только непонятно марио вдовесок отдали или в годичную аренду

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:32

      А ведь его хотел приобрести Зенит! Добротного защитника приобрел Атлетико Мадрид) Скорее всего он будет подменять кого то из основной пары центральных защитников: Хименес - Годин. Удачи черногорцу в Испании!

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 21 июля 2015, 02:25

      Не повелся на бабки запитера.

      1
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 01:52

      через год в какой нибудь мешок реал или мешок сити

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > The_BESTolo4b 21 июля 2015, 11:48

      Так он же играл в Сити в 2011 году. Хватит с него мешков. В нормальную команду перешёл

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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 21 июля 2015, 01:01

      молотцы

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