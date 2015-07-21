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    Руни сыграет за «Эвертон» в матче в честь Данкана Фергюсона

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сыграет за «Эвертон» в матче в честь Данкана Фергюсона - бывшего игрока «ирисок», выступавшего за клуб на протяжении десяти лет. 2 августа «Эвертон» сыграет с «Вильярреалом» на стадионе «Гудисон Парк».

    «В молодости Данкан Фергюсон был для меня настоящим героем. Не могу придумать наилучшего способа отблагодарить его за всё, что он для меня сделал, чем сыграть в матче в честь Данкана. Без его поддержки я бы, возможно, уже давно закончил с футболом», - цитирует Руни официальный сайт «Эвертона».
    Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 00:27
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +40

      nintend0 22 июля 2015, 08:40

      матч памятный, надеюсь освистывать не будут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 21 июля 2015, 22:47

      круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 17:05

      Тема!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      mordvin60 21 июля 2015, 13:33

      Красиво...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 июля 2015, 12:27

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 21 июля 2015, 11:51

      Ого Руни уже 11 лет как манк))) время летит, впечатляет! трибуны Эвертона все же должны без свиста обойтись.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      n1ger0k 21 июля 2015, 11:17

      Уважение превыше всего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 21 июля 2015, 09:00

      Зря такую дату выбрали. 2 августа будет ажиотаж вокруг шилда. Но увидеть Руни в родной форме тоже интересно. Рунька станет на один вечер синим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:34

      хвала ему!

      0
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      Рейтинг: +870

      jet_set 21 июля 2015, 07:39

      Как теперь он будет выглядеть в форме ирисок.

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      Ответить
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      Рейтинг: +11

      tombatomba277 > jet_set 21 июля 2015, 13:48

      Статно) В прошлый раз он был самый молодой игрок сборной, а сейчас один из лидеров)

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