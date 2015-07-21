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    «Спартак» хочет приобрести форварда «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо

    Жорже Машаду, агент полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки, сообщил о том, что московский клуб намерен приобрести нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо.

    По словам агента, представляющего также интересы 19-летнего форварда, «Спартак» сделает предложение бразильской стороне сразу после оформления продажи в «Атлетико Минейро» 50% прав на Кариоку.
    «Давайте поговорим на этой неделе. Предложение хорошее. От «Атлетико Минейро» зависит, принимать его или нет», – сказал Машаду.
    Отметим, что Карвальо за три сезона провел 34 матча за свой клуб в чемпионате Бразилии. Он забил 7 голов и сделал 1 голевой пас.
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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 00:13
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +18

      А Пар 23 июля 2015, 07:02

      И будет Барриос №2: бабла за него заплатят много, а толку от него будет с гулькин ... Ну, вы меня поняли. Лучше б сохранили Дзюбу, дешевле бы обошлось

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 22 июля 2015, 10:17

      Заберите Дзюбу !

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 09:36

      Защитник красно-белых Владимир Гранат, как и планировалось, присоединился к общей группе и работал без ограничений.

      Кроме того, по словам доктора команды Владислава Корницкого, к индивидуальной работе на поле приступил защитник Сергей Паршивлюк, восстанавливающийся после травмы голеностопного сустава.
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 июля 2015, 09:33

      Английский «Уотфорд» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Спартака» Хосе Хурадо.

      Сообщается, что клубы уже согласовали условия трансфера и теперь 29-летнему испанцу остается только поставить свою подпись под четырехлетним контрактом с «шершнями».

      Напомним, ранее сообщалось о том, что покупка Хурадо обойдется «Уотфорду» в 6 миллионов евро.
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 22 июля 2015, 06:37

      Результативность явно не для нападающего.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > забайкальский армеец 23 июля 2015, 14:19

      Так ему еще 19 лет! У Зе Луиша тоже результативность была не ахти, а начал бодренько весьма.

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 22 июля 2015, 04:52

      Спартак чемпион! Когда-нибудь ты им станешь, а может и не станешь. Но все равно мы тебя уважаем таким какой ты есть. Без тебя в РФПЛ будет скучно.

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      Рейтинг: +864

      diktor 22 июля 2015, 03:52

      Читаю и в шоке-даже не сдержался.Футбол футболом-но зачем оскорблять тут родителей и родню-совсем вы не люди что ли.Или сироты по жизни а теперь от обиды на мир всем мстите-не унижайтесь-не затрагивайте родных и близких.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > diktor 22 июля 2015, 09:35

      могу предположить, что это или запитерцы, или кони?
      Угадал???

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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 22 июля 2015, 00:03

      они много хотят каждый год

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      Рейтинг: +43

      Eezila 21 июля 2015, 23:03

      Результативность не радует. Раньше хоть на кубке СНГ Ирисметовых всяких находили, но тот то по 45 мячей за сезон у себя колотил, там логика покупки ясна была, а сейчас на что надежда в этом Карвальо?

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 21 июля 2015, 22:53

      результативен))нет слов

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