«Спартак» хочет приобрести форварда «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо

Жорже Машаду, агент полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки, сообщил о том, что московский клуб намерен приобрести нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо.

По словам агента, представляющего также интересы 19-летнего форварда, «Спартак» сделает предложение бразильской стороне сразу после оформления продажи в «Атлетико Минейро» 50% прав на Кариоку.

«Давайте поговорим на этой неделе. Предложение хорошее. От «Атлетико Минейро» зависит, принимать его или нет», – сказал Машаду.

Отметим, что Карвальо за три сезона провел 34 матча за свой клуб в чемпионате Бразилии. Он забил 7 голов и сделал 1 голевой пас.