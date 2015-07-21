«Спартак» хочет приобрести форварда «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо

Жорже Машаду, агент полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки, сообщил о том, что московский клуб намерен приобрести нападающего «Атлетико Минейро» Карлоса Карвальо.
По словам агента, представляющего также интересы 19-летнего форварда, «Спартак» сделает предложение бразильской стороне сразу после оформления продажи в «Атлетико Минейро» 50% прав на Кариоку.
«Давайте поговорим на этой неделе. Предложение хорошее. От «Атлетико Минейро» зависит, принимать его или нет», – сказал Машаду.
Отметим, что Карвальо за три сезона провел 34 матча за свой клуб в чемпионате Бразилии. Он забил 7 голов и сделал 1 голевой пас.
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