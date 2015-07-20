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    Аршавин: «В матче с «Уралом» сыграл средненько»

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин после поражения от «Урала» со счетом 0:2 в первом туре чемпионата России подчеркнул, что его команде необходимо прибавлять в атакующих действиях. Аршавин, дебютировавший в краснодарской команде, провел на поле 84 минуты.

    «В принципе сыграл сегодня средненько. "Урал" владел преимуществом в первом тайме, но мы сумели выстоять. Во второй половине у нас, наоборот, поживее пошло, но пропустили легкий гол. После этого уже пошли ва-банк и пропустили ещё в конце.
    Мне кажется, мы сегодня ни одного момента не создали. В атаке надо прибавлять, потому что мы мало держали мяч, сумбурно шли вперед. Также мало выигрывали подборы. Ничего не создали впереди.
    На сколько процентов оцениваю свое состояние сейчас? На 50 процентов», - приводит слова Аршавина источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 23:47
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +26

      ДАонизПОЛЕНА 23 июля 2015, 11:19

      еслиб я средненько работал был бы наказан

      0
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      Рейтинг: +13

      Петруххха 22 июля 2015, 02:53

      Тщительнее нужно самокритиковаться. Как Павлюченко....

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 21 июля 2015, 19:55

      Средне хреновенько или средне паршивенько.Может тренеру его выпускать на один тайм?

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      Рейтинг: +44

      S010386A 21 июля 2015, 19:47

      вопрос:а почему ты,профессионал, готов на 50 процентов?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      This is HSV 21 июля 2015, 19:41

      Впрочем как и всегда.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      gracie 21 июля 2015, 19:01

      Уверен что Аршавин прибавит , а здешние злопыхатели подавятся своим калом. Аршавин , мы верим в тебя и лучшие игры в этом сезоне у Кубани впериди!

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > gracie 21 июля 2015, 19:55

      А надо ли ему это?

      2
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 21 июля 2015, 18:47

      Аршавин типичный игрок Зенита !

      1
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      Рейтинг: +51

      комиссар Ж 21 июля 2015, 18:39

      чтобы выглядеть на 75% надо пахать ,сеять и убирать пару гектаров в день...

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      Рейтинг: +13

      mahir766 21 июля 2015, 17:49

      да Аршавину надо было поехать в Азербайджан.там хорошие деньги давали...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июля 2015, 17:14

      Да ладно... Будьте объективны! Лучшим в "Кубани" был Манолев. Однозначно. Ну и местами что-то показали Аршавин и Ткачёв, но команда сыграла отвратительно. В этом, кстати, заслуга "Урала" и их феноменального тренера Виктора Горчаренко. Евгений Ленорович Гинер и на смертном одре будет вспоминать 2012 год, когда у него была возможность заменить Слуцкого Гончаренко и не терять деньги в Лиге Чемпионов...

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