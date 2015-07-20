Наименее посещаемый матч первого тура РФПЛ - «Мордовия» - «Локомотив»

В общей сложности матчи первого тура российской футбольной Премьер-лиги посетили 104 639 зрителей (в среднем чуть больше 13 тысяч зрителей за игру). Наименее посещаемым матчем стала встреча «Мордовии» и «Локомотива» в Саранске - 7210 зрителей.



Самый посещаемый матч - «Спартак» - «Уфа», собравший на стадионе «Открытие Арена» в Москве 23 221 зрителя.

«Спартак» - «Уфа» (2:2) - 23 221 зритель

«Зенит» - «Динамо» (2:1) - 16 577

«Анжи» - «Крылья Советов» (0:1) - 15 200

«Кубань» - «Урал» (0:2) - 11 817

«Ростов» - «Терек» (1:1) - 10 534

«Амкар» - «Краснодар» (0:1) - 10 100

ЦСКА - «Рубин» (1:0) - 10 000