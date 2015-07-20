Наименее посещаемый матч первого тура РФПЛ - «Мордовия» - «Локомотив»

Мне нравятся круглые цифры числа болельщиков на стадионе
(10 000 например). Умножают просто на 2000, вот и получается, А так,реально, может, и больше 5 человек на матче были.
В общей сложности матчи первого тура российской футбольной Премьер-лиги посетили 104 639 зрителей (в среднем чуть больше 13 тысяч зрителей за игру). Наименее посещаемым матчем стала встреча «Мордовии» и «Локомотива» в Саранске - 7210 зрителей.
Самый посещаемый матч - «Спартак» - «Уфа», собравший на стадионе «Открытие Арена» в Москве 23 221 зрителя.