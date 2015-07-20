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    Наименее посещаемый матч первого тура РФПЛ - «Мордовия» - «Локомотив»

    В общей сложности матчи первого тура российской футбольной Премьер-лиги посетили 104 639 зрителей (в среднем чуть больше 13 тысяч зрителей за игру). Наименее посещаемым матчем стала встреча «Мордовии» и «Локомотива» в Саранске - 7210 зрителей.

    Самый посещаемый матч - «Спартак» - «Уфа», собравший на стадионе «Открытие Арена» в Москве 23 221 зрителя.

    «Спартак» - «Уфа» (2:2) - 23 221 зритель
    «Зенит» - «Динамо» (2:1) - 16 577
    «Анжи» - «Крылья Советов» (0:1) - 15 200
    «Кубань» - «Урал» (0:2) - 11 817
    «Ростов» - «Терек» (1:1) - 10 534
    «Амкар» - «Краснодар» (0:1) - 10 100
    ЦСКА - «Рубин» (1:0) - 10 000
    «Мордовия» - «Локомотив» (0:1) - 7210.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 23:15
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 23 июля 2015, 10:58

      Мне нравятся круглые цифры числа болельщиков на стадионе
      (10 000 например). Умножают просто на 2000, вот и получается, А так,реально, может, и больше 5 человек на матче были.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 23 июля 2015, 00:57

      в Перми достаточно зрителей,радует)

      1
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      Рейтинг: +161

      ivan-serd 22 июля 2015, 21:08

      Спартак на первом месте. Это обычное дело.
      А как в Мордовии собираются проводить ЧМ? При пустых трибунах?

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      Рейтинг: +194

      l1l1 22 июля 2015, 19:31

      После спартака по посещаемости Терек

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      Рейтинг: +223

      DXTK 22 июля 2015, 18:39

      А что на этих Аутсайдеров смотреть Локо вообще выиграл чудом так что не удивительно что эти команды на столько не популярны среди болельщиков ну хотя бы на соккере.

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      Рейтинг: +227

      Igrov 22 июля 2015, 17:49

      Спартак - самый посещаемый!

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      Рейтинг: +923

      eaguar 21 июля 2015, 17:15

      Нормально так .

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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 июля 2015, 16:13

      Просто очень многие захотели посмотреть на Уфу.

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      Рейтинг: +44

      fckrasnodar 21 июля 2015, 15:25

      то что в мордовии пришло на локо 7210 это нормально, а вот то что в москве на цска с рубином пришло 10000 это печально!
      даже в перьми матч амкар с нами в 17 часов в понедельник и то собрал больше чем цска.... печальное зрелище

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 21 июля 2015, 13:14

      Если бы не завышенные цены,нацистов и пятницы(хотя бы суббота),то Спартак собрал тысяч 35-40.
      Но даже при таких обстоятельствах Спартак собирает больше всех болелов на рядовой матч.Бомживик собрал 14 тысяч,поскольку 2 тысячи приехало мусоров.
      Про конюшню смешно говорить)
      И так,чей клуб самый популярный,мать вашу? Кто мне тут усерался,что у запитерцев 146% популярности,клоуны!?)

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      Рейтинг: +194

      l1l1 > Лев Троцкий 22 июля 2015, 19:33

      спартак конечно

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