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    «Р-Спорт»: Буссуфа в ближайшие дни вернется в «Андерлехт»

    Марокканский футболист московского "Локомотива" Мубарак Буссуфа в ближайшее время станет игроком бельгийского "Андерлехта", сообщает источник

    Ранее в бельгийских СМИ появилась информация, что полузащитник хотел бы вернуться в "Андерлехт". В клубе из Брюсселя, по информации бельгийского издания, 30-летний футболист будет получать 1,8 миллиона евро в год.
    Буссуфа, выступавший за "Андерлехт" с 2006 по 2011 год, в прошедшем сезоне забил три гола в 20 матчах за "Локомотив".
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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 23:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 23 июля 2015, 18:09

      Михалика пусть с собой заберет и Ниасса.
      На их места взять русских ребят. Портнягина в нападение, а в опорники Емельянова из Урала, например, человек в Челси стажировался по молодости и данные хорошие)

      0
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      Рейтинг: +194

      l1l1 22 июля 2015, 19:28

      Буссуфа же самый лучший игрок в Локомотиве

      0
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      Рейтинг: +23

      Denoiz 22 июля 2015, 14:15

      Честно говоря я вообще не понимаю зачем нужны эти скамеечные зарплатники. Даже в хорошей форме петух уже был слабее Миранчука, а сейчас его форма вообще швах. Избавиться от него стоило еще год назад, когда он вместе с Диарра закатил Кучуку истерику и уехал восвояси. А ему зачем-то дали 2й шанс...

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 21 июля 2015, 19:09

      Давно пора! Вот только у меня пара вопросов. За сколько бабуся его продала и откуда у Андерлехта деньги?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июля 2015, 15:56

      Не прижился.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 21 июля 2015, 12:27

      правильно

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 21 июля 2015, 12:00

      помнится,он форму набрал в 29 туре ))))

      0
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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:49

      го*вно зинит

      2
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      Рейтинг: +135

      zenit advokaat 20 июля 2015, 23:54

      буссуфу на первый канал к елене малышевой в программу *жить здорово* в помощники к повару БАСИМЧИКУ

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      Рейтинг: +315

      Siegen 20 июля 2015, 23:33

      Если Черевченко рассчитывает на Миранчука,то Буссуфу или Фернандеса нужно продавать!

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      Рейтинг: +107

      AlexKane > Siegen 21 июля 2015, 08:16

      Фернандеша ни в коем случае

      2
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