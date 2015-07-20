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    Карпин: «Из всех команд, где раньше работал, с «Торпедо» сложнее всего»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выездного матча третьего тура ФНЛ с тульским «Арсеналом» (0:0). До прихода в «Торпедо» Карпин возглавлял «Спартак» и «Мальорку».

    «Тяжелый матч. Для нас он стал самым тяжелым из трех стартовых, особенно в первом тайме. Не получалась игра с мячом. Тяжело обороняться, когда мяч совсем не держится. Во втором тайме успокоились. Может быть, в первой половине игры немного испугались. Во втором тайме мяч через раз начал держаться. Игра чуть-чуть изменилась. Радует, что ребята сыграли «на ноль» третью игру на выезде – это придаст уверенности.
    Естественно, из всех команд, где я раньше работал, сложнее всего с «Торпедо». 10 июля собрались игроки, 11-го провели первую тренировку, 12-го уже первая игра. Куда уж сложнее. Заявили всех за минуту до начала. Я уже летал в Армавир, посмотрел. Конечно, надо улучшать поле. Не самые лучшие условия. Надеюсь, агрономы улучшат его качество", - цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 23:04
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +26

      Aris 6 августа 2015, 09:57

      Что? Работать нужно???

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      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Шкумат 24 июля 2015, 09:38

      Удачи "Торпедо" Ар и Валерию Карпину в совместной работе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Ichkeria 22 июля 2015, 14:53

      не понимаю болельшиков Спартака которые пытаются шутить над Карпиным))

      0
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 22 июля 2015, 08:11

      Если Валерик и тут не осилит,плакала его тренерская карьера

      0
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      Рейтинг: +66

      Rad Meat 21 июля 2015, 17:37

      Удачи в Торпедо... хорошее начало... буду следить...

      1
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 21 июля 2015, 17:09

      Валера ваще чувак не простой

      1
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 21 июля 2015, 16:59

      хорошая защита. Можно кого-нибудь в сборную взять.

      2
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 21 июля 2015, 15:56

      Пока не плохо у Валеры получается,три выездных игры и все на ноль.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 июля 2015, 15:46

      Похоже у Карпина суперигроки.

      0
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      Рейтинг: +159

      КПР 21 июля 2015, 13:21

      Очередной сезон нытья. Теперь в Армавире.
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