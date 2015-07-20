Радимов: «Шейдаев хотел сыграть с "Тосно" на следующий день после финала Евро U-19»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что нападающий Рамиль Шейдаев хотел сыграть в матче третьего тура ФНЛ с «Тосно» (2:1) на следующий день после финала юношеского чемпионата Европы U19 с Испанией, в котором россияне проиграли со счетом 0:2.
«Мое мнение - да, ребята из моей команды, выступавшие на чемпионате Европы U19, готовы к выступлениям на высоком уровне. Я их всех люблю, конечно, они готовы. Но чтобы делать какие-то выводы, их для начала нужно увидеть на этом уровне.
Шейдаев перед финалом мне позвонил и сказал: "У нас билеты на 21-е число, как же мне в матче с “Тосно" сыграть?". Я ему говорю: «Ты уж меня прости, но отдыхать тоже надо». Вот такой он, с «Тосно» сыграть хотел, сразу после финала. Мне приятно, что у футболиста есть такое рвение", - цитирует Радимова ТАСС.
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