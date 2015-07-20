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    Радимов: «Шейдаев хотел сыграть с "Тосно" на следующий день после финала Евро U-19»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что нападающий Рамиль Шейдаев хотел сыграть в матче третьего тура ФНЛ с «Тосно» (2:1) на следующий день после финала юношеского чемпионата Европы U19 с Испанией, в котором россияне проиграли со счетом 0:2.

    «Мое мнение - да, ребята из моей команды, выступавшие на чемпионате Европы U19, готовы к выступлениям на высоком уровне. Я их всех люблю, конечно, они готовы. Но чтобы делать какие-то выводы, их для начала нужно увидеть на этом уровне.
    Шейдаев перед финалом мне позвонил и сказал: "У нас билеты на 21-е число, как же мне в матче с “Тосно" сыграть?". Я ему говорю: «Ты уж меня прости, но отдыхать тоже надо». Вот такой он, с «Тосно» сыграть хотел, сразу после финала. Мне приятно, что у футболиста есть такое рвение", - цитирует Радимова ТАСС.
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    Источник: ТАСС

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    20.07.2015 22:34
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 21 июля 2015, 15:28

      Молодец! Рамиль Шейдаев будет большим футболистом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:25

      глаза ещё горят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 21 июля 2015, 02:32

      Лучше бы он гол в финале больше хотел забить, а с Тосно и без него справились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:44

      зинит го*вно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga > ххомов_пидор 21 июля 2015, 20:14

      Твой ник после чёрточки для тебя в десятку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      wingback 21 июля 2015, 00:39

      Радимов шарит в футболе нормально. Не то что карпен...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 20 июля 2015, 23:43

      Влад соберёт хорошую. команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      Apsny 20 июля 2015, 23:27

      Что за чепуха?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Pleafant 20 июля 2015, 23:11

      Лучше бы Шейдаев своё рвение в Греции полностью выложил бы,а то что то не очень,а он должен был стать лидером сборной.

      3
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 20 июля 2015, 22:57

      игроки спартака всячески скрываются от тренеров, не хотят лишний раз позориться перед Россиянами!

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 июля 2015, 22:47

      Такие и должны быть футболисты - со рвением!

      10
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