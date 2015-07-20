ФНЛ. «Волгарь» разгромил «КАМАЗ»

Челны совсем слабы.
Челны совсем слабы.
Ничего страшного,возьмет еще КАМАЗ и Рубин свои очки,не плачте как женьшины после первых потерь,играйте дальше ,и будет все хорошо,дорогу осилит идущий,так ,не раскисать!!!
Волгарь - так держать!
зинит го*вно
В ЭТОМ ТЫ ПРАВ, ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ, КЛОАКА...
Раньше Волгарь-Газпром был,сейчас прост Волгарь пишут)Отсюда и победы)))
если Кренделев будет дальше также играть,то он следующий кого потеряет Волгарь.Ведь я как понял руководство не желает держать лидеров.
камаз вообще никакой. 0:8 разница после 3 матчей. если так пойдет дальше, к зиме закричат, что нет денег и снимут команду с турнира
Спасибо за инфо.Я тогда уже смотрел футбол,но за КАМАЗом не следил,да и не помню насчёт него в то время.Знаю его по первой лиге,когда играл.Хорошо играл и знакомый был из клуба,потом ушёл и сказал,что там руководство само просило некуда не лезть,типа деньги в другое русло пойдут.Ну это как и у нас,как и у многих.