Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Волгарь» разгромил «КАМАЗ»

    Астраханский "Волгарь" уверенно обыграл "КАМАЗ" на своем поле в матче третьего тура ФНЛ.
    20 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".
    "Волгарь" (Астрахань) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 3:0
    Голы: 1:0 - Веркашанский, 42; 2:0 - Кренделев, 53; 3:0 - Кренделев, 81.
    Волгарь: Бучнев, Терехов, Байрыев, Зураев, Иванов, Веркашанский (Болов, 57), Коломийченко (Елисеев, 62), Мурихин (Болонин, 46), Петрович, Кренделев, Алхазов (Газзаев, 77).
    КАМАЗ: Москвин, Ганиев, Суслов, Шляков, Клонцак, Газданов (Поляков, 71), Арлашин (Волосян, 63), Акбашев (Барсов, 54), Пименов, Кириллов, Сафронов (Родионов, 78).
    Предупреждения: Коломийченко, 9; Акбашев, 27; Байрыев, 48; Клонцак, 51; Пименов, 80.
    Судья: Алексей Еськов (Москва)
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 июля 2015, 16:57

      Челны совсем слабы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      89170513876 21 июля 2015, 16:35

      Ничего страшного,возьмет еще КАМАЗ и Рубин свои очки,не плачте как женьшины после первых потерь,играйте дальше ,и будет все хорошо,дорогу осилит идущий,так ,не раскисать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:23

      высокая аварийность у КАМАЗа..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 112910415 21 июля 2015, 09:09

      Да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 21 июля 2015, 06:45

      Чтотто КамАЗ никак не раскочегарит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      STELLS2015 21 июля 2015, 02:02

      Волгарь - так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:48

      зинит го*вно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      Телогрейка > ххомов_пидор 21 июля 2015, 13:30

      В ЭТОМ ТЫ ПРАВ, ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ, КЛОАКА...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell 21 июля 2015, 00:58

      Раньше Волгарь-Газпром был,сейчас прост Волгарь пишут)Отсюда и победы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      MK-42 20 июля 2015, 23:19

      если Кренделев будет дальше также играть,то он следующий кого потеряет Волгарь.Ведь я как понял руководство не желает держать лидеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      NeiSeS 20 июля 2015, 22:57

      камаз вообще никакой. 0:8 разница после 3 матчей. если так пойдет дальше, к зиме закричат, что нет денег и снимут команду с турнира

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell > NeiSeS 21 июля 2015, 01:00

      Мне очень печально за КАМАЗ, да и КАМАЗОВ на дорогах почему то вижу всё реже...а когда то,если память не сшибает,входили в ТОП-5 команд Первой лиги.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > Hardwell 21 июля 2015, 09:10

      КАМАЗ в 1994м 6е место в Вышке занял, да и в полуфинал Кубка Интертото выходил в 1996м!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell > Akatsuki72 21 июля 2015, 15:28

      Спасибо за инфо.Я тогда уже смотрел футбол,но за КАМАЗом не следил,да и не помню насчёт него в то время.Знаю его по первой лиге,когда играл.Хорошо играл и знакомый был из клуба,потом ушёл и сказал,что там руководство само просило некуда не лезть,типа деньги в другое русло пойдут.Ну это как и у нас,как и у многих.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11