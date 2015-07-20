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    Орлов: «Дзюба может быть ярче Рондона»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 1-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1). Орлов считает, что Дзюба может действовать ярче своего партнера по линии атаки сине-бело-голубых - Хосе Саломона Рондона.

    «Матчем с «Динамо» Дзюба заявил о себе. Пожалуй, он может быть ярче Рондона. Он умеет закрыть мяч корпусом, заставляя защитника нарушать правила. Умеет поставить ногу так, чтобы по ней ударили, собирает на себе фолы. Единоборства нападающего с защитником часто происходят в штрафной, следовательно, Дзюба, вполне возможно, будет поставщиком пенальти. Говорят, «Зениту» повезло заработать одиннадцатиметровый. При чём тут везение? «Зенит» заставил «Динамо» фолить. Дзюба забил бы гол, если бы Губочан не помешал. Это козырь Дзюбы, он с ним пришёл в «Зенит», он знает, как играть «на пятачке».
    Вторая возможность, которую «Зениту» дает Дзюба: когда он получает пас в ноги, «в недодачу», защитник за спиной, он не может выскочить на этот мяч. Уметь этим пользоваться – искусство. «Зенит» в матче с «Динамо» продемонстрировал это несколько раз. Дзюбе достаточно скинуть мяч партнёру, чтобы пошла опасная атака. Это чревато ударами с ходу и проникновениями в штрафную. Дзюба добавил атаке «Зенита» вариативность. Голевую комбинацию с участием Халка и Шатова начал Дзюба, и это не случайность.
    То, как Виллаш-Боаш нацелил Дзюбу на игру с «Динамо», какие коррективы сделал после матча с «Локомотивом», ещё раз показало, что этот тренер прекрасно разбирается в футболе. Дзюба не был так заметен в «Спартаке». Виллаш-Боаш и ему подсказал, и другим игрокам, как с ним вместе играть, и Дзюба сразу поучаствовал в двух забитых мячах. «Зенит» получил три очка. Значит, переход Дзюбы результативный, менеджмент клуба правильно сделал, что его пригласил, и дело совсем не в лимите. Недаром его и Халк похвалил», - цитирует комментатора «Советский спорт».

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    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2015 21:46
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 23 июля 2015, 07:09

      Сочетание Дзюба-Мешков отработало в матче с Динамо на совесть.
      Но как будет играть Дзюба без Мешкова - большой вопрос.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Борисыч1 23 июля 2015, 08:40

      Точно подметил!

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 22 июля 2015, 23:31

      Чего то Гена нафантазировал . Щассс Артемка провалит несколько матчей и поглядим какой РОМАНС затянет Гена. Рондон во всех отношениях лучше - и быстрее, и прыгучее, и техничнее, и пас вырезать может. А Темик просто столб, которому надо точно попадать в голову. Ну а падать Халк его научил уже!!!

      0
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      Рейтинг: +40

      DenX 21 июля 2015, 23:04

      Я считаю, что нападающий должен забить, обыграть, отдать пас, а не подставить ногу,нырнуть .Вся сущность зенита в словах ветерана -Орлова.

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > DenX 22 июля 2015, 22:30

      Нормальный нап должен двадцатку уверенно грузить в нашем чемпионате.
      Вот и весь сказ.

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 июля 2015, 16:56

      После первого же нырка стал кумиром гэннадия

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      Рейтинг: +83

      aviciii 21 июля 2015, 13:39

      о дзюбе больше болтовни, чем футбола .. нифига не добился в футболе, а преподносят его как звезду мировую. Но это не его вина, вина всяких "экспертов".. достали

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      Рейтинг: +1369

      makkie 21 июля 2015, 11:51

      Дзюба уже герой Питера)))

      1
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан > makkie 21 июля 2015, 15:39

      Ты же его любил.А как хвалил!А сейчас пуффф....

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      Рейтинг: +31

      sts-35 21 июля 2015, 10:22

      Не верю.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 08:50

      Гена развязал)

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 21 июля 2015, 08:28

      Дзюба может только лучше Халка симулировать,что и доказал в аренде Ростова.

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > забайкальский армеец 21 июля 2015, 14:29

      Следи за футболом, а не здесь сиди. Сколько голов он забил за Ростов?

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > sochi-2013 21 июля 2015, 15:22

      В отличии от некоторых болтунов ,я смотрю все матчи чемпионата по тарелке ,пусть и ночью. И знаю сколько Дзюба забил,но я знаю сколько Дзюба занимался симуляцией и как извинялся,когда его поймали.

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      Рейтинг: +60

      колпанколпан > забайкальский армеец 21 июля 2015, 15:42

      Симуляции -часть игры.Хотя противная часть.Это игра мужик.Да,его работа.Такая у него работа.А воспитанием займется тренер.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > колпанколпан 22 июля 2015, 06:19

      К огромному сожалению в вашей команде, тренер только и занимается этой работой,тем более Дзюба уже опытный падунок.

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      Рейтинг: +34

      mmkk 21 июля 2015, 08:27

      Губочан толкал Дзюбу,но так красиво,как Дзюба никто падать не умеет.Когда он закончит с футболом,то сможет себя в Голливуде попробовать.

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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov > mmkk 21 июля 2015, 09:46

      В Голливуде уже есть актёр похожий на Дзюбу - Крис Массолиа. По этому Артёмке место максимум дошираки рекламировать на отечественной сцене.

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