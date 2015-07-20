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    ФНЛ. Дубль Киреенко помог «Зениту-2» выиграть у «Тосно»

    "Зенит-2" одержал первую победу в ФНЛ в матче третьего тура против "Тосно".
    20 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский МСА"
    "Тосно" (Тосно) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:2
    Голы: 0:1 - Киреенко, 26; 1:1 - Голышев, 34; 1:2 - Киреенко, 76.
    Тосно: Книга, Ковальчик, Мищенко, Тетрашвили, Тимошин, Мухаметшин, Комков, Чиркин, Бочков, Прокофьев (Лаптев, 72), Голышев.
    Зенит-2: Обухов, Иванов, Зуев, Лобов, Евсеев (Чистяков, 90+1), Ткачук (Вяткин, 58), Зинков, Зырянов, Богаев, Долгов (Троянов, 40), Киреенко (Попов, 79).
    Предупреждения: Голышев, 11; Бочков, 30; Троянов, 61; Зуев, 64; Богаев, 90+1.
    Удаления: Иванов, 33.
    Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 21:08
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +226

      salaga 21 июля 2015, 20:20

      Кто решил, что фарм-клуб - это только для молодых? Работа должна быть поставлена так, чтобы в Зените-2 играли футболисты, не попавшие в заявку на матч основной команды. По сути Зенит должен быть одной большой командой, играющей в двух лигах одновременно: те, кто лучше готов и здоров на данный момент, - в РПЛ; те, кто им уступает, также только на данный момент - в ФНЛ. Идея фарм-клуба в том, чтобы все непрерывно имели игровую практику.

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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 08:15

      характер показали

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:45

      Дерби Питера в ФНЛ! Надо понимать, что и Зенит-2 это тоже крепкий орешек. А когда вернется тот же Шейдаев и Гасилин, то это будет боеспособная команда) С победой, вторая команда Зенита!

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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:33

      всем известно и давно, что занитушка го*вно

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      Рейтинг: +86

      wingback 21 июля 2015, 00:15

      Что за Книга такая? Какол, штоле? Радимова с победой!

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      Рейтинг: +159

      КПР 20 июля 2015, 23:22

      Обе команды понравились молодецким задором.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 июля 2015, 22:57

      а спартак слаб против Тосно!

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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор > kkomov 21 июля 2015, 01:30

      слабовато ты х*уй со*сешь. тренируйся

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      Рейтинг: +433

      magnum3000 20 июля 2015, 22:49

      А Костя Зырянов всё пылит на поле! Вот где пример молодым игрокам!

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      Рейтинг: +232

      ТОС 20 июля 2015, 22:47

      дождь подпортил,но рад что посмотрел,хотя и болел за Зенит 2,но и Тосно тоже-свои,ну нет как у масквачей привычки разрываться,хотя плохое сравнение,лучше про кубань,масквабадцем и на своих,[ Соблюдайте правила]

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      Рейтинг: +51

      Exia 20 июля 2015, 22:47

      Вы вообще сами себя слышите когда чушь про купленные матчи несете? То есть Зенит-2 купил удаление своего игрока на 33й минуте? Это что-то новенькое в мире договорняков.

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