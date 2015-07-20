ФНЛ. Дубль Киреенко помог «Зениту-2» выиграть у «Тосно»

"Зенит-2" одержал первую победу в ФНЛ в матче третьего тура против "Тосно".
20 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский МСА"
"Тосно" (Тосно) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:2
Голы: 0:1 - Киреенко, 26; 1:1 - Голышев, 34; 1:2 - Киреенко, 76.
Тосно: Книга, Ковальчик, Мищенко, Тетрашвили, Тимошин, Мухаметшин, Комков, Чиркин, Бочков, Прокофьев (Лаптев, 72), Голышев.
Зенит-2: Обухов, Иванов, Зуев, Лобов, Евсеев (Чистяков, 90+1), Ткачук (Вяткин, 58), Зинков, Зырянов, Богаев, Долгов (Троянов, 40), Киреенко (Попов, 79).
Предупреждения: Голышев, 11; Бочков, 30; Троянов, 61; Зуев, 64; Богаев, 90+1.
Удаления: Иванов, 33.
Судья
: Владимир Сельдяков (Балашиха)
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