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    ФНЛ. «Шинник» и «Спартак-2» сыграли вничью

    Ярославский "Шинник" упустил победу в матче третьего тура ФНЛ с московским "Спартаком-2".
    20 июля. Ярославль. Стадион "Шинник"
    "Шинник"(Ярославль) - "Спартак-2"(Москва) - 1:1
    Голы: 1:0 - Войдель, 42; 1:1 - Кротов, 62.
    "Шинник": Яшин, Ятченко, Ламанж, Беляев, Сиротов, Щадин, Войдель, Платика (Маляров, 79), Султонов (Митасов, 65), Малоян (Булия, 84), Мязин (Павленко, 61).
    "Спартак-2": Песьяков, Кутин, Пуцко, Брызгалов, Кутепов, Ходырев (Фадеев, 72), Леонтьев (Тимофеев, 81), Савичев (Каюмов, 87), Давыдов, Яковлев, Кротов (Козлов, 76)
    Предупреждения: Леонтьев, 48; Ятченко, 58; Ходырев, 68; Войдель, 75.
    Судья: Артем Чистяков (Азов)

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    20.07.2015 20:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июля 2015, 15:10

      Не порвали из уважения к звёздам..

      0
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      Рейтинг: +30

      СПАРТАК_SPARTAK 21 июля 2015, 14:56

      "Спартак" имеет в играх "Шинником" самые лучшие результаты среди всех команд в мире!! И очень хорошие сами по себе! В чемпионатах страны (включая СССР): 16 побед, 6 ничьих и.. ни одного поражения!!!
      Сейчас посмотрел: у "Зенита" - 7 побед, 8 ничьих и 7 поражений (22-е игры), у ЦСКА - 9 побед, 8 ничьих и 3 поражения (20 игр), у "Динамо" - 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений.
      Не сумел "Шинник" выиграть даже и у "Спартака-2"!!

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      Рейтинг: +227

      Igrov 21 июля 2015, 09:34

      не плохо

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2015, 00:46

      Шиннику не повезло.

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      Рейтинг: +63

      Pleafant 21 июля 2015, 00:04

      Что Спартак-2 не может обойтись без Давыдова?Если он будет играть в таком режиме станет загнанной лошадью.

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      Рейтинг: +68

      ivanbest > Pleafant 21 июля 2015, 00:09

      В основе он почти не играет, мин 20 максимум, а практику нужно получать постоянно, вот и играет во второй команде, всё правильно.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 июля 2015, 23:01

      как там, пометили нациков московских краской?

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      Рейтинг: +407

      Федырыч 20 июля 2015, 22:29

      Песя конечно плюху пустил как всегда, но ответный гол был красив. Вперед Спартак!.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Федырыч 20 июля 2015, 23:01

      и в зад тоже!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 20 июля 2015, 21:47

      Ничья, то есть матч никому не нужен. Думаю через пару месяцев оба клуба и не вспомнят об этой встречи, ну кроме любителей статистики.

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      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 21:35

      Жаль что нельзя будет Спартаку-2 нельзя будет выйти в вышку. А-то вышли бы!

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      Рейтинг: +579

      lange 20 июля 2015, 21:02

      ФК "Тосно" уступил "Зениту-2", играющему в меньшинстве, со счётом 1:2. Вот как нужно играть!)

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > lange 20 июля 2015, 21:05

      ты нам заказняк от миллллера не пиши))
      вот пойдут выезды у запитера-2, тогда и посмотрим))

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