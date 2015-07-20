ФНЛ. «Шинник» и «Спартак-2» сыграли вничью

Не порвали из уважения к звёздам..
"Спартак" имеет в играх "Шинником" самые лучшие результаты среди всех команд в мире!! И очень хорошие сами по себе! В чемпионатах страны (включая СССР): 16 побед, 6 ничьих и.. ни одного поражения!!!
Сейчас посмотрел: у "Зенита" - 7 побед, 8 ничьих и 7 поражений (22-е игры), у ЦСКА - 9 побед, 8 ничьих и 3 поражения (20 игр), у "Динамо" - 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений.
Не сумел "Шинник" выиграть даже и у "Спартака-2"!!
не плохо
Шиннику не повезло.
Что Спартак-2 не может обойтись без Давыдова?Если он будет играть в таком режиме станет загнанной лошадью.
как там, пометили нациков московских краской?
Ничья, то есть матч никому не нужен. Думаю через пару месяцев оба клуба и не вспомнят об этой встречи, ну кроме любителей статистики.