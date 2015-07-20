Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Сибирь» одолела «Тюмень»

    В третьем туре ФНЛ "Сибирь" обыграла "Тюмень" с минимальным счетом, оставив хозяев без единого очка в турнирной таблице.
    20 июля. Тюмень. Стадион "Геолог"
    "Тюмень" (Тюмень) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1
    Голы: 0:1 - Житнев, 45+2.
    "Тюмень": Телков, Кичин, Локтионов, Таказов, Павленко (Пустозеров, 82), Чудин (Кучиев, 63), Теленков, Нежелев, Клeнкин, Шляпкин (Куликов, 86), Мамтов.
    "Сибирь": Цыган, Магаль, Плопа (Головатенко, 19), Выходил, Иванов, Чеботару, Харитонов (Скороходов, 89), Дышеков (Макаренко, 53), Нагибин, Беляев (Азаров, 79), Житнев.
    Предупреждения: Теленков, 22; Иванов, 45; Магаль, 90; Цыган, 90+2.
    Судья: Сергей Костевич (Рыльск)

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11