ФНЛ. «Сибирь» одолела «Тюмень»

В третьем туре ФНЛ "Сибирь" обыграла "Тюмень" с минимальным счетом, оставив хозяев без единого очка в турнирной таблице.
20 июля. Тюмень. Стадион "Геолог"
"Тюмень" (Тюмень) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1
Голы: 0:1 - Житнев, 45+2.
"Тюмень": Телков, Кичин, Локтионов, Таказов, Павленко (Пустозеров, 82), Чудин (Кучиев, 63), Теленков, Нежелев, Клeнкин, Шляпкин (Куликов, 86), Мамтов.
"Сибирь": Цыган, Магаль, Плопа (Головатенко, 19), Выходил, Иванов, Чеботару, Харитонов (Скороходов, 89), Дышеков (Макаренко, 53), Нагибин, Беляев (Азаров, 79), Житнев.
Предупреждения: Теленков, 22; Иванов, 45; Магаль, 90; Цыган, 90+2.
Судья: Сергей Костевич (Рыльск)
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