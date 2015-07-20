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    РФПЛ. «Краснодар» увозит три очка из Перми

    Бронзовый призер минувшего сезона РФПЛ пожаловал в понедельник в Пермь — в гости к команде, на которую никто не ставит, но которая полна желания наконец-таки удивить общественность. Согласно прогнозам, проблем у «Краснодара» на Урале в понедельник не должно было быть. На 13-й минуте они только подтвердились: Александр Прудников, чья карьера давно стала притчей во языцех, получил вторую желтую карточку. Казалось, что в оставшиеся минуты южане добьются своего и поразят ворота Романа Геруса, однако счет никак не открывался. Время шло, на табло нули, и на 71-й минуте составы уравнялись — глупую красную карточку схлопотал Юрий Газинский. Пермяки, поняв, что победа все-таки досягаема, ринулись вперед. Однако, как ни странно, «Краснодару» именно в игре 10 на 10 удалось выйти вперед. Отличился редко забивающий Сергей Петров. Видимо, за счет более высокого класса игроков кубанцы увозят три очка.
    20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»
    Амкар (Пермь) - Краснодар - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Петров, 84.
    Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Бутко, Черенчиков, Огуде, Идову (Курзенев, 90+1), Гол, Баланович (Комолов, 81), Пеев (Салугин, 63), Прудников.
    Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Енджейчик (Калешин, 82), Гранквист, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Лаборде, 61), Перейра (Торбинский, 76), Смолов, Ари.
    Предупреждения: Прудников, 10; Газинский, 13; Енджейчик, 22; Мамаев, 72; Лаборде, 73.
    Удаления: Прудников, 13 (вторая ж.к.); Газинский, 71 (вторая ж.к.).
    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 18:58
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    Комментарии140
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 22 июля 2015, 17:47

      Краснодар сыграл откровенно слабо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Trumen 22 июля 2015, 08:04

      если быки так играть продолжат и в дальнейшем, то место и в 4 -ке им не видать, очень слабо, так сказать играли с отсутствием желания...

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 июля 2015, 21:43

      СЕРЕГА ПЕТРОВ ПРОСТО МОЛОДЕЦ! КТО СМЕЛ ТОТ И БАНКУЕТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      yaustal039 21 июля 2015, 21:27

      .... одно из них свое ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      cканер 21 июля 2015, 19:53

      заголовок можно было назвать так "благодаря Герусу Краснодар увозит три очка из Перми"

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 21 июля 2015, 13:58

      Ужасная игра

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      Рейтинг: +44

      fckrasnodar > Павлюченко 13 21 июля 2015, 15:22

      конечно ужасная, когда 10 человек тупо ставят автобус игра не может быть красивой!
      спасибо судейски который испортил всю игру с 13 минуты матча

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 13:46

      Молодцы!

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      Рейтинг: +62

      капустко 21 июля 2015, 12:26

      Чудом выиграли )

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 21 июля 2015, 12:10

      Вследующем туре Краснодар накидает мясу))

      1
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 21 июля 2015, 11:49

      Прудников не хочет против Рубина играть,наверно из вежливости))) поэтому и схлопотал красную))))

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