РФПЛ. «Краснодар» увозит три очка из Перми

Бронзовый призер минувшего сезона РФПЛ пожаловал в понедельник в Пермь — в гости к команде, на которую никто не ставит, но которая полна желания наконец-таки удивить общественность. Согласно прогнозам, проблем у «Краснодара» на Урале в понедельник не должно было быть. На 13-й минуте они только подтвердились: Александр Прудников, чья карьера давно стала притчей во языцех, получил вторую желтую карточку. Казалось, что в оставшиеся минуты южане добьются своего и поразят ворота Романа Геруса, однако счет никак не открывался. Время шло, на табло нули, и на 71-й минуте составы уравнялись — глупую красную карточку схлопотал Юрий Газинский. Пермяки, поняв, что победа все-таки досягаема, ринулись вперед. Однако, как ни странно, «Краснодару» именно в игре 10 на 10 удалось выйти вперед. Отличился редко забивающий Сергей Петров. Видимо, за счет более высокого класса игроков кубанцы увозят три очка.



20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»

Амкар (Пермь) - Краснодар - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Петров, 84.

Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Бутко, Черенчиков, Огуде, Идову (Курзенев, 90+1), Гол, Баланович (Комолов, 81), Пеев (Салугин, 63), Прудников.

Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Енджейчик (Калешин, 82), Гранквист, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Лаборде, 61), Перейра (Торбинский, 76), Смолов, Ари.

Предупреждения: Прудников, 10; Газинский, 13; Енджейчик, 22; Мамаев, 72; Лаборде, 73.

Удаления: Прудников, 13 (вторая ж.к.); Газинский, 71 (вторая ж.к.).

Судья: Алексей Матюнин (Москва).