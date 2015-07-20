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    «Шинник» - «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской

    Как сообщает фанатское движение московского «Спартака-2», перед понедельничным матчем команды против местного «Шинника» в рамках ФНЛ ярославская полиция пошла на «ноу-хау». В водометы, которые обязаны быть на арене в целях безопасности, заправили не воду, как это делается обычно, а несмываемую краску. Избавиться от нее можно будет только с помощью специальных средств.
    По всей видимости, правоохранительные органы Ярославля видят в матче определенную угрозу, так как задействуют нам нем 1500 человек личного состава, в том числе ОМОНовцев, а за несколько дней до игры были проведены учения.

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    Источник: Twitter

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    20.07.2015 18:24
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +864

      Jum13 21 июля 2015, 19:26

      Все верно - свиных рабов клеймить надо. Чтоб этих животных за версту видать было )))

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:56

      Потому что они уже знают, на что способны болельщики красно-белых! Несколько лет назад Фратрия отличилась со знаком минус в Ярославле(

      0
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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 21 июля 2015, 01:34

      менты совсем ох*уели

      1
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      Рейтинг: +187

      bosun 20 июля 2015, 22:50

      Со свиньями нельзя иначе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      a3r3v3 20 июля 2015, 21:58

      ярославская полиция вооружилась несмываемой краской,кисточками и раскрасками!

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 21:48

      лучше авнокачки пусть подгонят.

      4
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      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 21:19

      Надо зелёнкой заправить.

      2
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      Рейтинг: +658

      Zivs 20 июля 2015, 21:06

      Замучается по искам о нанесении ущерба отбиваться.

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      Рейтинг: +56

      Ichkeria 20 июля 2015, 20:57

      Пейнтбол!

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 июля 2015, 20:53

      источник классный)
      похоже, это котлин запустил

      2
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