Маслов: «Легионеры приехали в Россию играть в футбол — вот пусть и играют»

Ворчун)
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Ворчун)
но больший вред приносят не только они,а всякие журналюги,судейки и коментаторы ,это они лижут ...всяким ..... и несут всякий бред якобы от нашего имени.
рфс и кдк вообще плевать на болельщиков их кроме денег -ничего не интересует...
есть леги и получше и профессиональней многих наших и более преданы клубу и футболу,такие как : Данни,Ломбертс,Гарай,был у нас еще такой Ширл и т.п
А Халк и нас бесит,он лично приглашал бездаря-боаша и вместе с ним беспределят в Зените.
желчью своей захлебнитесь,завистники!!!
так в России любят перед иностранцами на цыпочках бегать, вот они и наглеют! думают Оо приехал из за границы значит человек(!), не то что русское быдло, и давай перед ним скакать, чутли не zad лизать готовы!
Ничего удивительного нет, что Хульки и другие игроки Зинки постоянно махали руками апеллируя судье,чётко было видно ,что Путинградцы готовы хуже Динамовцев и вполне могли крупно проиграть .Но Мешков вовремя подоспел с липовым пеналем и убил всю игру спасая Зенид.
За разговоры с судьей на поле - строго наказывать.
Правила позволяют это делать.
Халку бы помолчать. Все еще помнят его поклёп на судью Матюнина, что и было установлено комиссией по этике. А ведь обвинял он судью в расизме. Еще тогда надо было наказать Халка за лжесвидетельство.
Просто Витсель и Халк иногда считают, что им все можно! Бразилец недавно высказался, что в России остро стоит проблема с расизмом и ее нужно постараться решить до ЧМ-2018. Он бы так не сказал, если бы не тот памятный эпизод с Матюнином в матче против Мордовии в прошлом сезоне)
мне запомнился эпизод Халк-Матюнин только оговором со стороны Халка.
Нам болелам Зенита и самим не нравятся как Данни, Халк и Витсель постоянно спорят с арбитрами, жаль что в клубе некому поставить их на место, а рыжий Португальский тренер им только подпевает.