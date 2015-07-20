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    Маслов: «Легионеры приехали в Россию играть в футбол — вот пусть и играют»

    Бывший футболист московского «Динамо» Валерий Маслов раскритиковал поведение легионеров санкт-петербургского «Зенита» Халка и Акселя Витселя в воскресном матче первого тура.
    «Легионеры «Зенита» постоянно спорили с судьей, а это недопустимо. Иностранные футболисты слишком много себе позволяют. Халк всю игру доказывал что-то арбитру, на каком языке – непонятно. Аксель Витсель от него тоже не отставал. Они сюда приехали в футбол играть, а не устанавливать свои порядки. Вот пусть и играют. Тот же Матье Вальбуэна заявил в интервью, что пойдёт к начальству говорить об усилении команды. Разве он имеет на это право? Его взяли игроком, а не экспертом. В матче против «Зенита» он был одним из слабейших в своей команде. На его фоне Антон Соснин и вся динамовская молодежь смотрелась увереннее», - заявил Маслов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 18:15
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +46

      50лет за Динамо 22 июля 2015, 07:13

      Ворчун)

      1
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      Рейтинг: +232

      ТОС 22 июля 2015, 06:30

      но больший вред приносят не только они,а всякие журналюги,судейки и коментаторы ,это они лижут ...всяким ..... и несут всякий бред якобы от нашего имени.
      рфс и кдк вообще плевать на болельщиков их кроме денег -ничего не интересует...

      2
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      Рейтинг: +232

      ТОС 22 июля 2015, 06:24

      есть леги и получше и профессиональней многих наших и более преданы клубу и футболу,такие как : Данни,Ломбертс,Гарай,был у нас еще такой Ширл и т.п
      А Халк и нас бесит,он лично приглашал бездаря-боаша и вместе с ним беспределят в Зените.

      1
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      Рейтинг: +232

      ТОС 22 июля 2015, 06:19

      желчью своей захлебнитесь,завистники!!!

      1
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 21 июля 2015, 12:56

      так в России любят перед иностранцами на цыпочках бегать, вот они и наглеют! думают Оо приехал из за границы значит человек(!), не то что русское быдло, и давай перед ним скакать, чутли не zad лизать готовы!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 21 июля 2015, 08:41

      Ничего удивительного нет, что Хульки и другие игроки Зинки постоянно махали руками апеллируя судье,чётко было видно ,что Путинградцы готовы хуже Динамовцев и вполне могли крупно проиграть .Но Мешков вовремя подоспел с липовым пеналем и убил всю игру спасая Зенид.

      2
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 21 июля 2015, 08:15

      По делу разнос

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      7
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > 3емлянин 21 июля 2015, 08:19

      абсолютно!

      7
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 21 июля 2015, 07:54

      За разговоры с судьей на поле - строго наказывать.
      Правила позволяют это делать.
      Халку бы помолчать. Все еще помнят его поклёп на судью Матюнина, что и было установлено комиссией по этике. А ведь обвинял он судью в расизме. Еще тогда надо было наказать Халка за лжесвидетельство.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 05:58

      Просто Витсель и Халк иногда считают, что им все можно! Бразилец недавно высказался, что в России остро стоит проблема с расизмом и ее нужно постараться решить до ЧМ-2018. Он бы так не сказал, если бы не тот памятный эпизод с Матюнином в матче против Мордовии в прошлом сезоне)

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      Рейтинг: +8757

      tesch > alessios1990 21 июля 2015, 08:05

      мне запомнился эпизод Халк-Матюнин только оговором со стороны Халка.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 21 июля 2015, 01:55

      Нам болелам Зенита и самим не нравятся как Данни, Халк и Витсель постоянно спорят с арбитрами, жаль что в клубе некому поставить их на место, а рыжий Португальский тренер им только подпевает.

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