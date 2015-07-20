ФНЛ. «Томь» не без проблем одолела дебютанта

С победой!
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легко никому не будет
Иркутску удачи и удержаться!
Томь возвращайся!
Байкалу кто то подстроил ужасный календарь...
Землянский жаль не отличился - Всё впереди :~))
да просто не напрягались, в первом тайме сделали результат, а тренер, как мне показалось просто просматривал не давно прибывших игроков и комбинации
Счёт 2:0 - он опаснее, чем 1:0
Тогда по логике выигрывать 3:0 ещё опаснее, ну а 4:0 вообще катастрофа?
Поэтому и сборная наша так играет...боится показать удаль молодецкую, мало ли чего!
С обоюдными шансами победу празднуют Хозяева. Иногда быстрый гол мешает но сегодня не тот случай Томь довела дело до логичного победив новобранца Лиги, а Байкал сам понимал что с распростертыми обьятиями их тут никто не встретит, но справедливости раи скажем гол престижа забили сократили разрыв но этого все-равно не достаточно даже для ничьей, единственное чему можно порадоваться что Игрок гостей начал сезон для себя с первого матча и с первого Гола, хотя у Хозяев дублем отличился игрок следующий раз Ждем хет-трика да и товарищи помогут, может судья я незнаю.
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