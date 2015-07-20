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    ФНЛ. «Томь» не без проблем одолела дебютанта

    Главный фаворит нынешнего первенства ФНЛ «Томь» в рамках третьего тура с минимальной разницей победила иркутский «Байкал».
    20 июля. Томск. Стадион «Труд»
    Томь (Томск) - Байкал (Иркутск) - 2:1 (2:0).
    Голы: 1:0 - Нехайчик, 8; 2:0 - Нехайчик, 21; 2:1 - Ахба, 84.
    Томь: Солосин, Темников (Бендзь, 87), Джиоев, Бордачев, Йиранек, Пугин (Черевко, 67), Нехайчик, Лях (Кузнецов, 63), Башкиров, Баженов, Голубов (Саная, 71).
    Байкал: Иканович, Кулешов (Майборода, 46), Кириленко, Авагимян, Ткачук, Киселев, Мильдзихов (Ющук, 25), Землянский (Кортава, 75), Машнев, Ахба, Кириллов (Нарылков, 46).
    Предупреждение: Лях, 62.
    Судья: Евгений Турбин (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 17:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 07:52

      С победой!

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:40

      легко никому не будет

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 20 июля 2015, 20:03

      Иркутску удачи и удержаться!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 19:29

      Томь возвращайся!

      2
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 20 июля 2015, 18:36

      Байкалу кто то подстроил ужасный календарь...

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 20 июля 2015, 18:34

      Землянский жаль не отличился - Всё впереди :~))

      0
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      Рейтинг: +15

      h666d- 20 июля 2015, 18:16

      да просто не напрягались, в первом тайме сделали результат, а тренер, как мне показалось просто просматривал не давно прибывших игроков и комбинации

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      Рейтинг: +400

      post-navigator 20 июля 2015, 18:14

      Счёт 2:0 - он опаснее, чем 1:0

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз > post-navigator 20 июля 2015, 18:24

      Тогда по логике выигрывать 3:0 ещё опаснее, ну а 4:0 вообще катастрофа?

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      Рейтинг: +400

      post-navigator > морозз 20 июля 2015, 18:27

      И не говори, так можно и до того докатиться, что в Премьер-лигу выйти, а потом, не дай бог, в Лигу Европы какую! Да ещё в сборную привлекут... Опасность растёт с каждым забитым сопернику голом!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > post-navigator 20 июля 2015, 19:28

      Поэтому и сборная наша так играет...боится показать удаль молодецкую, мало ли чего!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 20 июля 2015, 18:07

      С обоюдными шансами победу празднуют Хозяева. Иногда быстрый гол мешает но сегодня не тот случай Томь довела дело до логичного победив новобранца Лиги, а Байкал сам понимал что с распростертыми обьятиями их тут никто не встретит, но справедливости раи скажем гол престижа забили сократили разрыв но этого все-равно не достаточно даже для ничьей, единственное чему можно порадоваться что Игрок гостей начал сезон для себя с первого матча и с первого Гола, хотя у Хозяев дублем отличился игрок следующий раз Ждем хет-трика да и товарищи помогут, может судья я незнаю.

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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:04


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