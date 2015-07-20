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    Блаттер после ФИФА будет работать на радио

    Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер поведал, где будет работать после того момента, когда выберут нового руководителя организации (26 февраля 2016 года).
    «Буду сотрудником на радио. Считаю. что это самый популярный способ передачи информации», - сказал швейцарец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 17:29
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 21 июля 2015, 17:59

      радио купил?

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июля 2015, 12:33

      Да,отдохнул-бы дедушка..,хватит уж трудиться-то.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 21 июля 2015, 08:20

      Если в зону строгого режима в штатах не попадет! Там радио врядли будет.

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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 21 июля 2015, 08:05

      Гнома своего подтяни диджеем)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июля 2015, 22:37

      На "Радио-шансон" ему самое место... Будет петь "Мурку", "Таганку" и "Владимирский централ"...

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 июля 2015, 21:54

      Радио Дача

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      Рейтинг: +686

      старина 20 июля 2015, 21:34

      ДиДжей Зепп)

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      Рейтинг: +226

      salaga 20 июля 2015, 21:22

      На радио старую рожу не видать.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 20 июля 2015, 20:56

      Буду сотрудником на радио, слушайте меня на "Маяке".

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:39

      я бы усомнился

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