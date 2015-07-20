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    ФНЛ. «Балтика» не удержала победу в Красноярске

    Калининградская «Балтика» в матче третьего тура ФНЛ сыграла вничью с «Енисеем» и не смогла продолжить свою победную поступь.
    20 июля. Красноярск. Стадион «Центральный»
    Енисей (Красноярск) - Балтика (Калининград) - 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 - Сердюк, 61; 1:1 - Низамутдинов, 90+2.
    Енисей: Шелия, Климов, Васильев, Богдан (Алиев, 44), Магадиев (Качан, 46), Шабаев, Гультяев (Исаев, 60), Лешонок (Рыжов, 72), Иванов, Лескано, Низамутдинов.
    Балтика: Рогачев, Цуканов, Запрудских, Каленкович, Овсиенко, Макарчук (Тимофеев, 90+1), Гелоян, Ланин, Цимбал, Глушков (Земченков, 58 (Постаногов, 83)), Сердюк (Рябокобыленко, 71).
    Предупреждение: Исаев, 78..
    Судья: Андрей Фисенко (Владивосток).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 16:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      ORFEI 20 июля 2015, 23:14

      Упустили победу - очень жаль!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 20:10

      "Балтики" не хватило

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 20 июля 2015, 18:30

      Что то мне подсказывает что мы в этом сезоне за выживание будем бороться☝️

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 июля 2015, 18:29

      Обидно

      0
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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:08


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      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 20 июля 2015, 17:48

      центральный матч тура не этот, все внимание к Туле!

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      Рейтинг: +125

      pickapick 20 июля 2015, 17:32

      Хоть очко заработал Красноярск! Первое!

      0
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      Рейтинг: +13

      301ый спартанец 20 июля 2015, 17:06

      Ладно хоть отскочили и то слава богу

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