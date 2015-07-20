ФНЛ. «Балтика» не удержала победу в Красноярске

Калининградская «Балтика» в матче третьего тура ФНЛ сыграла вничью с «Енисеем» и не смогла продолжить свою победную поступь.



20 июля. Красноярск. Стадион «Центральный»

Енисей (Красноярск) - Балтика (Калининград) - 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 - Сердюк, 61; 1:1 - Низамутдинов, 90+2.

Енисей: Шелия, Климов, Васильев, Богдан (Алиев, 44), Магадиев (Качан, 46), Шабаев, Гультяев (Исаев, 60), Лешонок (Рыжов, 72), Иванов, Лескано, Низамутдинов.

Балтика: Рогачев, Цуканов, Запрудских, Каленкович, Овсиенко, Макарчук (Тимофеев, 90+1), Гелоян, Ланин, Цимбал, Глушков (Земченков, 58 (Постаногов, 83)), Сердюк (Рябокобыленко, 71).

Предупреждение: Исаев, 78..