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Левников: «Спрей для судей оказался неудачным»

20 июля 2015, 15:45
98

Глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников поведал, что закупленный судьям РФПЛ исчезающий спрей наносит вред газону, из-за чего придется купить новую партию вспомогательного средства.
«Насколько мне известно, спрей оказался не совсем удачным. Там где влажно и прохладно — он работает нормально. А там, где жарко, — наносит вред газону. Сейчас его тестируют и, скорее всего, будут закупать другой. Эти делами занимался департамент судейства и инспектирования. Не знаю, где они его закупали. С нами они не советовались», - сказал известный в прошлом судья.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (98)
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Lil_Nigga
1437396587
даже на этом решили заработать и отпилить кусочек
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Andrey-KScamapa
1437396710
На спрее пилить...дожили...
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George-CFC
1437396777
у нас даже спрей закупить нормальный не могут! Ну что за тупицы
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shtair
1437397091
роспил, роспил)
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ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
1437397493
И свистки оказались с браком-не свистят в сторону соперников Зенита...
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VIPded
1437397686
Идиоты... это вам строительную пену втюхали!!! )))
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sir-5
1437401467
А сколько миллионов списали за партию \"неудачных\"???
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Tajfun
1437401884
Пенку для бритья берите, дешево и сердито.
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maxmeister
1437403406
да опять бабло по пилили. Последнее поведение чинушией в футболе показывает что они уже в открытую бабки пилят, отмывают и просто в лицо людям смеются.
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Hardwell
1437407459
А почему это в Бразилии ЛЕТОМ он себя показал хорошо и вред газону не нанёс,под этот чемпионат он и делался, а в России,в недалёком будущем-хозяйке ЧМ, он наносит????????????? ДА ВСЁ С НИМИ ПОНЯТНО,СНОВА БАБОСЫ РАЗВОРОВАНЫ ДАЖЕ НА ЭТОМ!!!
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