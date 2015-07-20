Левников: «Спрей для судей оказался неудачным»

Глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников поведал, что закупленный судьям РФПЛ исчезающий спрей наносит вред газону, из-за чего придется купить новую партию вспомогательного средства.
«Насколько мне известно, спрей оказался не совсем удачным. Там где влажно и прохладно — он работает нормально. А там, где жарко, — наносит вред газону. Сейчас его тестируют и, скорее всего, будут закупать другой. Эти делами занимался департамент судейства и инспектирования. Не знаю, где они его закупали. С нами они не советовались», - сказал известный в прошлом судья.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Чемпионат.ком