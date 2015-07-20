Герасимец: «Дзюба сыграл ключевую роль в победе над «Динамо»

сначала за цска
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче первого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:1).
«Оба тайма были довольно тяжелыми, поэтому цельного впечатления матч не оставил. Наверное, определенную роль сыграло то, что на поле в составе «Зенита» вышли новички Артем Дзюба и Артур Юсупов, а Виктор Файзулин значительную часть прошлого сезона провел в лазарете. Но отдельные эпизоды внушают оптимизм. Я имею в виду заработанный пенальти, забитый гол, а также момент, когда Аксель Витсель имел возможность поразить ворота соперника после передачи Халка. Видно, что потенциал команды достаточно высок. Надеюсь, футболисты будет прогрессировать. Важно, что «Зенит» побеждает даже в ситуации, когда исполнители показывают не самую выдающуюся игру. Эпизод с назначением пенальти и удалением Томаша Губочана надломил «Динамо». Я бы назвал его решающим в матче. Гости вели в счете и контролировали ход встречи, но переворот в конце первого тайма сыграл существенную роль. Впрочем, я бы не сказал, что следствием этого надлома стал полный контроль «Зенита» во второй 45-минутке. Достаточно вспомнить два момента, которые чуть не привели к голу в ворота хозяев поля. Хотя, безусловно, после перерыва сине-бело-голубые выглядели увереннее, чем в первой половине матча.
По итогам встречи я бы отметил Артема Дзюбу. Наряду с Халком, он сыграл ключевую роль в победе. Артем не только заработал пенальти, но и поучаствовал в голевой комбинации. «Зенит» активно использовал мощь нашего нового форварда. Что касается Юсупова, то ему еще предстоит работать, искать взаимопонимание с партнерами. Видно, что еще он только на подходе. Особых проблем с функциональным состоянием игроков я не заметил. На 75-й минуте при атаке «Динамо» восемь футболистов «Зенита» вернулись на свою половину поля. Это показатель того, что команда готова неплохо. Очевидно, что она будет прибавлять. Да и конкуренция в составе есть. Это фактор, который позволит команде развиваться. Я с оптимизмом смотрю в новый сезон», - сказал Герасимец.
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