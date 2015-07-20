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    Коноплянка: «Хочу, чтобы «Севилья» выиграла все турниры»

    Представленный в понедельник в качества новичка испанской «Севильи» Евгений Коноплянка прокомментировал свой трансфер.
    «У меня было много предложений. Мне нравится игровой стиль «Севильи», поэтому и сделал выбор в пользу нее. Я в городе всего два дня, но мне все нравится. Следующим трофеем моего нового клуба должен стать Кубок европейских чемпионов. Мне же хочется, чтоб мы выиграли все турниры. Я уже в порядке, готов тренироваться и работать. И в ближайшее время планирую начать учить испанский язык», - заявил полузащитник.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    20.07.2015 15:21
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    Комментарии118
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      Рейтинг: +40

      Real_M_AC_Roma 21 июля 2015, 09:24

      читаю комменти и там много зависти)) мде..

      1
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 20 июля 2015, 23:43

      Стиль Севильи многим нравится,но ,боюсь,что Коноплянке придётся наслаждаться этим стилем с банки.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 июля 2015, 23:14

      никому не нужен - хоть туда взяли попрошайку из 404-й.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 20 июля 2015, 23:02

      всё правильно

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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 20 июля 2015, 22:52

      Корректировать надо свою игру под игру Севильи,Удачи Жека

      0
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      Рейтинг: +13

      AlexBerg 20 июля 2015, 22:38

      Конечно, чтобы выиграть Лигу, надо продавать основных игроков
      Не в тот клуб ты попал тогда

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      Рейтинг: +73

      SanitarForest 20 июля 2015, 22:32

      ловите наркомана!

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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 20 июля 2015, 20:33

      Прихуевший укроп

      5
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      Рейтинг: +35

      master71065 > ЛиверпулькинГлор 20 июля 2015, 22:06

      Или в Парашу,кацап!

      4
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор > master71065 21 июля 2015, 16:13

      Ах ты ленивый, cалоед.Пока твои братья по вате скачут як подобает подсосам, ты тут сученыш отсиживаешься?

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > ЛиверпулькинГлор 21 июля 2015, 19:55

      Ты просто ребенок [Соблюдайте правила] при том еще!

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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор > dimagas1 23 июля 2015, 12:10

      Послан нахой.

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:14

      смелость города берёт!

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 20 июля 2015, 20:09

      Удачи, Евгений.

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