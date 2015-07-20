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    Головин и Шейдаев — в десятке лучших игроков Евро-U19

    Футболисты сборной России до 19-и лет Александр Головин и Рамиль Шейдаев вошли в десятку лучших футболистов завершившегося Чемпионата Европы по версии проводящей организации. Первый представляет московский ЦСКА, второй — санкт-петербургский «Зенит». Также в топ-10 вошел украинский игрок «Уфы» Александр Зинченко.
    Напомним, что сборная России в финале соревнований уступила испанцам со счетом 0:2.

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    Источник: УЕФА

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    20.07.2015 14:20
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 20 июля 2015, 23:30

      В этих списках отдают всем сёстрам по серьгам,по квоте,согласно рейтинга.Фамилии дают тренеры.

      0
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      Рейтинг: +658

      Zivs 20 июля 2015, 20:55

      молодцы!

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:08

      хорошо, отлично!

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      Рейтинг: +114

      neomessi 20 июля 2015, 19:38

      удачи парням, не надо останавливаться.

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      Рейтинг: +148

      Miha 20 июля 2015, 18:33

      Шейдаев с Головиным в этом сезоне вполне могут в основе своих клубов засветиться из-за лимита☝️

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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:15


      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 20 июля 2015, 17:36

      Вот кстати Чернова бы и может Гулиева....Митрюшкин до Испании играл отвратно имхо

      0
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 20 июля 2015, 16:54

      да, вот и я говорю: в матче Испания-Россия победила Украина.

      -1
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      Рейтинг: +98

      клм 868 20 июля 2015, 16:47

      главное не останавливаться на достигнутом как многие наши игроки.

      0
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 20 июля 2015, 16:30

      А Ходжаниязов, Митрюшкин?

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