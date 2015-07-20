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    Стерлинг: «Не являлся на последние тренировки в «Ливерпуле» из-за диареи»

    Новоиспеченный футболист английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заверил, что последние тренировке в «Ливерпуле», своем бывшем клубе, он пропустил по причине болезни.
    «Я тогда не притворялся больным. Перед тренировкой у меня разболелся в раздевалке живот. Но потом это занятие было отработано. Затем у меня началась диарея. Врач рекомендовал не контактировать с партнерами, поэтому пришлось сидеть дома. Потом вернулся к работе. То есть я делал все именно так, как велел доктор», - поведал Стерлинг.

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    Источник: Manchester Evening News

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    20.07.2015 13:18
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +14

      скаузерр 22 июля 2015, 07:37

      удачи в мс!

      0
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      Рейтинг: +342

      mphuZ 21 июля 2015, 14:44

      При диареи главное не простудиться!

      0
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      Рейтинг: +83

      aviciii 21 июля 2015, 13:46

      хххахахаха не контактировать с партнерами )) короче не дал обо*рать их еще и физически )) словами уже полил своей "диареей"

      -1
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      Рейтинг: +686

      старина 20 июля 2015, 21:26

      Тема СУПЕР!!!)))))

      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:02

      короче, на команду свою на... !

      -1
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      Рейтинг: +101

      Hako-Ly 20 июля 2015, 19:09

      Аххах, ср*л банкнотами))

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 июля 2015, 19:04

      Зачем такие подрбности

      0
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      Рейтинг: +9

      Barsafob 20 июля 2015, 18:47

      [непечатное слово ]о черно[Соблюдайте правила ]я а не человек.

      -1
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 20 июля 2015, 18:34

      От счастья стал жевать бабло, потом живот скрутило, далее пурген и пурга после пургена, кароч он был в плену у унитаза.

      0
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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:12


      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma

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