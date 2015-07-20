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    Молодежное Первенство РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар»

    В Перми состоялся очередной матч 1-го тура Молодежного Первенства команд РФПЛ. Отметим, что гости последние пять минут поединка провели в меньшинстве после прямого удаления Дмитрия Бакая.
    20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»
    Амкар (мол.) (Пермь) - Краснодар (мол.) - 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Васенин, 24 (с пенальти); 0:2 - Воробьев, 70; 1:2 - Гооге, 79; 1:3 - Воробьев, 80.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 13:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:17


      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > wecunu 20 июля 2015, 18:23

      парень ты не из нашей оперы!

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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 июля 2015, 16:16

      Удачи наш "Краснодар"!!!!!Статистика встреч в нашу пользу, надеемся только на победу!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 20 июля 2015, 15:24

      Такой же счёт будет и в игре основных составов.

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      Рейтинг: +98

      клм 868 20 июля 2015, 15:01

      Галицкий создал отличную детскую футбольную академию в Краснодаре!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 июля 2015, 13:44

      Теперь дело за основой.

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 20 июля 2015, 13:13

      Молорики ребята.

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > 20 июля 2015, 13:27

      Они просто молоды и эмоциональны.В таком возрасте и драки на поле бывают)

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      Рейтинг: +109

      Spectr 20 июля 2015, 13:12

      Краснодар(основа),стартует всегда плоховато,зато потом дает жару,посмотрим что будет в этом сезоне.

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      Рейтинг: +14

      valt134 > 20 июля 2015, 16:54

      Пару бутылок пивка-и снова КАК ОГУРЕЦ!!!

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