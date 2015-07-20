Молодежное Первенство РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар»

В Перми состоялся очередной матч 1-го тура Молодежного Первенства команд РФПЛ. Отметим, что гости последние пять минут поединка провели в меньшинстве после прямого удаления Дмитрия Бакая.



20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»

Амкар (мол.) (Пермь) - Краснодар (мол.) - 1:3 (0:1)