Молодежное Первенство РФПЛ. «Краснодар» победил «Амкар»

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В Перми состоялся очередной матч 1-го тура Молодежного Первенства команд РФПЛ. Отметим, что гости последние пять минут поединка провели в меньшинстве после прямого удаления Дмитрия Бакая.
20 июля. Пермь. Стадион «Звезда»
Амкар (мол.) (Пермь) - Краснодар (мол.) - 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Васенин, 24 (с пенальти); 0:2 - Воробьев, 70; 1:2 - Гооге, 79; 1:3 - Воробьев, 80.
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