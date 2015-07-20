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    Гарай хочет остаться в Санкт-Петербурге

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай заверил, что не планирует в ближайшее время покидать клуб, несмотря на интерес к своей персоне со стороны «Милана».
    «С первого дня как я нахожусь в «Зените», мне здесь все нравится. Безусловно, я хочу остаться в команде, поскольку у меня впереди еще четыре года контракта. В Санкт-Петербурге комфортно и мне, и моей семье», - сказал аргентинец.

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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 12:59
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    Комментарии117
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      Рейтинг: +28

      Real chempion 20 июля 2015, 21:32

      Конечно, с такой зарплатой и отношением. Но стоит честно сказать, что он это всё заслуживает. Пожалуй лучший ЦЗ в нашем чемпионате.

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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 20 июля 2015, 20:57

      Лучший игрок Зенита.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 19:59

      а не хотел когда-то...

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 20 июля 2015, 18:58

      Отлично.
      Поросята и прочии млекопитающие могут облегченно сходтть под себя

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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 20 июля 2015, 18:28

      Гарай хочет постоянно участвовать в полуфинале ЛЧ...

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii > КержаковНа 20 июля 2015, 19:00

      Питухи спартаковские лишь наблюдают

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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:14


      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma

      -1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 20 июля 2015, 18:10

      Санкт-Петербурге много платят наверное!

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii > 95-shishani-95 20 июля 2015, 19:01

      Работать нужно,все тогда бодет олпайт

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 июля 2015, 17:21

      Ослепительный игрок

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii > MrVanes-Zenit 20 июля 2015, 19:02

      Один из лучших на своей позиции в мире...
      Вот бы к нему нашего молодого приклеить.....

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      Рейтинг: +25

      Payet 20 июля 2015, 16:26

      Бабло костей не ломит

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii > Payet 20 июля 2015, 19:05

      Убогий комент нелепого кренделя

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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 20 июля 2015, 16:10

      Тае ясен красен, такое бабло кто ещё приплатит то?

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