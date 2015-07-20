Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «В уходе Ленса нет ничего страшного»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал уход Джермейна Ленса в «Сандерленд», а также поделился мнением о возможном переходе в «Сток Сити» Андрея Ярмоленко.

    «В уходе Ленса нет ничего страшного. Поверьте, мы достойно заменим этого футболиста. Уход Ленса — это желание самого игрока и хорошее предложение от покупающего клуба. Президент всегда говорил, что у нас нет золотой клетки. Есть хорошее предложение — нет проблем, мы расстанемся с футболистом. Джермейн сказал, что у него нет мотивации играть здесь. Также могу сказать, что «Сток Сити» — не команда для Андрея Ярмоленко. Я ничего не знаю об этом предложении. Я ему уже говорил, что ему стоит переходить в коллектив из топ-чемпионата, который борется за Лигу чемпионов. Для него это важно!», - заявил специалист.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 20 июля 2015, 13:46

      Без Ярмолы будет сложнее...Ленс это такое наверно заменят кем то молодым.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 20 июля 2015, 13:06

      На Украине даже лимит на легионеров не нужен, сами скоро все свалят.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      ZeuSS > ABir 20 июля 2015, 22:46

      Но у России легионеры приехали деньги молоть,а не футбол играть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      Bаrsenоga 20 июля 2015, 13:05

      Киев проигрывает гражданскую войну поэтому от туда сча многие побегут.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      n1ger0k > Bаrsenоga 21 июля 2015, 11:52

      У тебя в голове гражданская война)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11